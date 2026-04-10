Artemis II marca una nueva era en la exploración lunar desde Tucumán

La misión Artemis II representa un punto de inflexión en la exploración espacial, con implicaciones significativas para la ciencia y la economía global.

Hoy 01:28

La misión espacial Artemis II ha logrado un hito importante al atravesar el lado oculto de la Luna, restableciendo las comunicaciones con la Tierra y abriendo un nuevo capítulo en la exploración espacial tripulada.

Desde Tucumán, la astrónoma Dra. Olga Pintado analizó en LV12 la trascendencia de este programa, resaltando los avances tecnológicos que lo acompañan, los cuales son fundamentales para futuras misiones.

“Hace más de 50 años que no iba el hombre a la Luna. La importancia de esto tiene dos partes: por un lado, una razón económica, porque se cree que se puede hacer minería y hasta cultivar plantas; por otro lado, una base en la Luna facilitaría el viaje a Marte”, explicó Pintado, subrayando el impacto que tendrá en la investigación científica.

La Dra. Pintado también se refirió a los plazos establecidos en el programa, indicando que “a fines del 2027, creo que ya estará el hombre en la Luna, con Artemis III teniendo tripulación en la superficie lunar”. Este avance proporcionará más información sobre el Sistema Solar.

Un avance relevante de Artemis II es la capacidad de observar zonas del satélite natural que eran hasta ahora inaccesibles. “Es la primera vez que podemos ver la parte oculta de la Luna con calidad; antes se perdía comunicación y eso era muy peligroso”, indicó, resaltando el valor de este logro en la exploración espacial.

Finalmente, Pintado destacó un cambio tecnológico significativo en las comunicaciones desde el espacio: “Las transmisiones en directo son perfectas, no tienen cortes porque utilizan ondas luminosas, que son más rápidas y eficientes”, afirmó, marcando un avance en la calidad de las transmisiones desde el espacio.

Así, la misión Artemis se establece como uno de los proyectos más ambiciosos de la actualidad, con un impacto considerable en la ciencia, así como en el desarrollo tecnológico y económico a nivel global.