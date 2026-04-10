El lado oculto de la Luna: descubrimientos y su importancia

La misión Artemis II revela secretos del lado oculto de la Luna, un territorio inexplorado que despierta el interés científico y tecnológico.

Hoy 02:46

El comandante de la misión Artemis II, Reid Wiseman, expresó que "vimos cosas que ningún ser humano ha visto jamás, ni siquiera quienes viajaron en las misiones Apolo". Este comentario resalta la importancia del lado oculto de la Luna en la exploración espacial.

La misión Artemis II, organizada por la NASA, marca un hito al ser la primera expedición tripulada en orbitar el satélite natural de la Tierra desde 1972, cumpliendo así uno de sus objetivos fundamentales.

Los astronautas de Artemis II han superado un récord significativo, alcanzando una distancia de 400.171 kilómetros en el espacio, rompiendo el registro anterior establecido por la fallida misión Apolo 13 hace más de medio siglo.

Antes de esta misión, China había enviado sondas como la Chang'e 4 y Chang'e 6 al lado oculto de la Luna, lo que indica un creciente interés internacional en estudiar esta región del satélite.

El renovado interés por la Luna se debe a su cara oculta, un territorio que no puede ser observado directamente desde la Tierra. Este fenómeno ha generado mitos, ya que se asumía que siempre estaba en la oscuridad, aunque recibe igual cantidad de luz solar que su cara visible.

La primera imagen de esta región fue capturada por la sonda Luna 3 en 1959, lo que abrió una nueva era en la investigación lunar. La razón por la que esta cara es tan esquiva se debe a la rotación sincrónica, donde la Luna rota sobre su eje en el mismo tiempo que orbita la Tierra.

Este fenómeno también implica desafíos en las comunicaciones, ya que las señales radioeléctricas no pueden alcanzar el lado oculto. Como indicó el profesor Martin Barstow de la Universidad de Leicester, "otra nave tiene que ponerse en órbita en torno de la Luna para transmitir las órdenes del centro de control".