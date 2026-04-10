Adria Arjona suena como candidata para interpretar a Maxima en la nueva película de Superman

La actriz puertorriqueña integra la terna junto a Marisa Abela y Ella Purnell para un papel clave en la secuela que dirigirá James Gunn, cuyo rodaje comenzará en abril.

Hoy 07:31

La actriz puertorriqueña Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona, aparece como una de las principales candidatas para interpretar a Maxima, la poderosa guerrera del universo DC, en la próxima secuela de Superman que prepara el director James Gunn.

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Según trascendió, la protagonista de “Andor” ya realizó pruebas de casting junto a las actrices británicas Marisa Abela y Ella Purnell, en el marco de los ensayos que comenzaron la semana pasada para un papel clave en “Man of Tomorrow”, continuación de la película estrenada el verano pasado.

Si bien desde DC Comics y Warner Bros. evitaron hacer comentarios, al igual que los representantes de las actrices, el proyecto ya se encuentra en marcha dentro de la maquinaria de Hollywood.

El personaje de Maxima no es menor dentro del universo de los cómics. Creada en 1990 por Roger Stern y George Pérez en Action Comics #645, es la reina guerrera del planeta Almerac, cuya misión en la Tierra es encontrar una pareja ideal, fijando su interés en Superman. A lo largo de distintas historias, ha sido tanto aliada como antagonista del Hombre de Acero.

En versiones previas, el personaje ya apareció en pantalla con interpretaciones de Charlotte Sullivan en “Smallville” y Eve Torres Gracie en “Supergirl”, además de participaciones en series animadas, aunque nunca había llegado a una película live action de DC.

Adria Arjona

De las candidatas, Adria Arjona ya tuvo experiencia en el género al interpretar a Martine Bancroft en “Morbius”, mientras que su nombre también circuló previamente como posible Mujer Maravilla en el nuevo universo DC. Por su parte, Ella Purnell participó en “Kick-Ass 2” y en la serie animada “Invincible”, además de destacarse en “Fallout”. En tanto, Marisa Abela, ganadora de un BAFTA, es reconocida por su trabajo en “Industry” y por interpretar a Amy Winehouse en “Back to Black”.

La actriz que finalmente sea elegida se sumará a un elenco encabezado por David Corenswet como Superman, Nicholas Hoult como Lex Luthor y Lars Eidinger como Brainiac, el villano central de la historia. También regresarán Rachel Brosnahan (Lois Lane), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen) y Sara Sampaio (Eve Teschmacher), mientras que Aaron Pierre volvería como Linterna Verde.

Adria Arjona

“Man of Tomorrow” será el próximo paso de James Gunn al frente del renovado universo cinematográfico de DC, tras el éxito de “Superman”, que superó los 618 millones de dólares en taquilla global. El rodaje comenzará en abril en Atlanta, se extenderá durante todo el verano y su estreno está previsto para el 9 de julio de 2027.

En paralelo, la carrera de Adria Arjona continúa en ascenso, con proyectos como “Criminal”, “Onslaught”, “Alpha Gang”, el thriller “Scorn” y una nueva versión de “El caso Thomas Crown”, consolidándose como una de las figuras en crecimiento dentro de la industria.