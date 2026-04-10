Paro de colectivos: "Nos dijeron que durante la mañana puede haber una solución"

El delegado de UTA Héctor Barrionuevo anticipó que desde el área de Trabajo ya se comenzaron las conversaciones para llegar a un acuerdo. La medida de fuerza responde a la patronal adeuda los sueldos del mes de marzo.

Hoy 09:43

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de Santiago del Estero mantiene un paro total de colectivos urbanos e interurbanos, iniciado a las 00 de este viernes 10 de abril, en reclamo por la falta de pago de los salarios de marzo.

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En este contexto, el delegado Héctor Barrionuevo adelantó en diálogo con Radio Panorama que existen expectativas de una pronta resolución. “Nos dijeron que a media mañana puede haber una solución”, indicó, al tiempo que confirmó que desde el área de Trabajo ya se iniciaron conversaciones entre las partes.

Barrionuevo remarcó que el principal reclamo es el pago de los haberes adeudados. “El sueldo ha vencido, eso es lo principal, cubrir los salarios. Hay deudas en diferencias de aguinaldo, pero eso relativamente se puede conversar. Ahora estamos intentando cobrar los haberes de marzo”, explicó.

Al mismo tiempo, reconoció las dificultades que atraviesa el sector empresario. “Hay que ponerse también del lado de la patronal. La situación del transporte es muy difícil desde que se quitaron los subsidios por parte de Nación”, señaló, aunque sostuvo que los trabajadores deberían percibir salarios acordes a la escala vigente.

Según indicó, el problema no es nuevo y se arrastra desde hace varios años. “Este conflicto viene desde 2018”, afirmó, al referirse a la falta de financiamiento adecuado para el sistema.

Finalmente, destacó que las gestiones gremiales se realizaron en tiempo y forma y pidió comprensión a los usuarios. “Estamos esperando una solución porque tampoco queremos que la gente quede sin servicio, pero necesitamos cobrar nuestros sueldos”, concluyó.