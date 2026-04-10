Blondel rompió el silencio tras su salida de Boca y fue contundente con los rumores sobre que filtraba información

El lateral de Huracán se refirió a los rumores sobre su marginación y defendió a Morena Beltrán, su novia periodista.

Hoy 10:50

Lucas Blondel habló públicamente sobre su difícil etapa en Boca Juniors y las versiones que lo señalaban por filtrar información a la prensa. El actual jugador de Huracán se refirió especialmente al impacto que esos rumores tuvieron en su entorno personal.

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“Lo más doloroso para mí es cuando la mencionan a ella y la hacen cargo de algo que no es así”, expresó en diálogo con el programa La Noche de TyC Sports, en referencia a su pareja, la periodista Morena Beltrán.

Defensa a su pareja y desmentida de rumores

El lateral fue contundente al negar las acusaciones y aseguró que nunca hubo pruebas en su contra. “Cuando me iba bien nadie decía que filtraba cosas. El mundo Boca es muy difícil, se dicen muchas cosas que no pasan y la gente cree que sí”, explicó.

Además, remarcó que lo que más le afectó fue que las críticas alcanzaran a su pareja: “Uno está más acostumbrado a los rumores, pero duele cuando involucran a la familia”.

El respaldo del plantel de Boca

Blondel también contó cómo vivió la situación puertas adentro del vestuario y dejó en claro que siempre tuvo el apoyo de sus compañeros.

“Sinceramente estoy tranquilo porque mis compañeros sabían que no era así. En su momento hablé con referentes y me dijeron que no había ningún problema, que conocían la calidad de persona que soy”, afirmó.

Según explicó, el conflicto mediático coincidió con la pérdida de consideración futbolística durante los ciclos de Miguel Ángel Russo y Claudio Úbeda.

Nuevo presente en Huracán

Tras ocho meses sin jugar, Blondel encontró continuidad en el Globo, donde volvió a sentirse importante bajo la conducción de Diego Martínez.

El defensor ya suma cinco partidos y dos goles, incluyendo uno en la Copa Argentina ante Olimpo y otro reciente en la goleada frente a Gimnasia por el Apertura.

De esta manera, Blondel deja atrás una etapa complicada en Boca y busca relanzar su carrera con continuidad y protagonismo en Huracán.