Monte Quemado avanza con la reconversión lumínica en sus principales calles y avenidas

Desde la Municipalidad de Monte Quemado se continúa ejecutando el plan de reconversión lumínica y avanza con trabajos sobre calle Mitre, desde avenida Perón hacia el norte, incorporando tecnología LED y mejorando la infraestructura eléctrica.

Hoy 11:59

La intervención incluye el recambio de luminarias, la instalación de nuevas columnas y la optimización del tendido, con un objetivo claro: más seguridad, mejor visibilidad y menor consumo energético para los vecinos.

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En lo que va de la gestión, ya se instalaron 1.919 puntos de luz y 2.192 luminarias y lámparas en toda la ciudad, entre las que se destacan 387 equipos LED de 200w, 336 de 150w, 36 de 100w y 35 de 50w, además de 1.398 lámparas tipo galponera, consolidando un sistema de alumbrado más moderno y eficiente.

Además, el personal del municipio avanza con un esquema de mantenimiento por barrios, que ya se concretó en los barrios San Martín y Belgrano, y que hoy continúa en el barrio Canal, garantizando el correcto funcionamiento del sistema lumínico en cada sector de la ciudad.

Esta iniciativa forma parte de una planificación estratégica que busca modernizar la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento de Monte Quemado. Al respecto, el intendente Felipe Cisneros expresó: “Estas obras impactan directamente en nuestros vecinos, mejorando la iluminación y aportando mayor seguridad. Vamos a seguir avanzando con este plan en distintos puntos de la ciudad, con una mirada puesta en el desarrollo y el bienestar de toda la comunidad”.