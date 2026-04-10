Vuelve el fútbol local: formato, zonas y lo que está en juego en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña

El certamen de Primera División y Reserva comienza este viernes dividido en tres zonas y con clasificación a torneos nacionales como premio.

Hoy 12:31

El Liga Santiagueña de Fútbol pondrá en marcha esta tarde el Torneo Anual, una competencia clave del calendario local que contará con un formato dividido en tres zonas.

Un torneo dividido en tres zonas

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El campeonato se disputará con tres grupos: Capital, Banda y Robles, donde los equipos jugarán todos contra todos a ida y vuelta dentro de cada zona.

La fase clasificatoria determinará a los ocho equipos que avanzarán a los playoffs: los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros.

Clasificación al Regional, el gran premio

Además del título, el torneo tendrá un incentivo extra: los dos finalistas obtendrán la clasificación al Torneo Regional Federal Amateur 2026, lo que le da un valor determinante a cada instancia decisiva.

Cómo están conformadas las zonas

La Zona Capital estará integrada por Mitre, Estudiantes, Comercio, Güemes, Central Córdoba, Unión Santiago y Yanda FC.

En la Zona Banda competirán Sarmiento de La Banda, Central Argentino, Vélez de San Ramón, Villa Unión, Agua y Energía, Banfield e Instituto Deportivo Santiago.

Por su parte, la Zona Robles estará conformada por Atlético Forres, Defensores de Forres, Independiente de Beltrán, Unión de Beltrán, Sportivo Fernández e Independiente de Fernández.

La primera fecha arranca hoy

La jornada inaugural comenzará este viernes con los cruces entre Mitre vs Estudiantes de Huaico Hondo y Vélez de San Ramón vs Banfield.

El resto de la fecha se completará entre domingo, lunes, martes y miércoles, con partidos en todas las zonas.

Programación completa – Fecha 1

Viernes 10

Mitre / Estudiantes de Huaico Hondo (Cancha CAM – a puertas cerradas)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Vélez de San Ramón / Banfield (Cancha Vélez SR)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Domingo 12

Central Argentino / Villa Unión (Cancha Central Argentino)

Reserva 15.00 | Primera 17.00

Defensores de Forres / Atlético Forres (Cancha Defensores)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Independiente de Fernández / Unión de Beltrán (Cancha Independiente)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Independiente de Beltrán / Sportivo Fernández (Cancha Independiente)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Lunes 13

Güemes / Comercio (Zona Capital)

Reserva 14.30 | Primera 16.30

Martes 14

Sarmiento de La Banda / Agua y Energía (Zona Banda)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Miércoles 15

Yanda / Central Córdoba (Complejo CC – Sintético, a puertas cerradas)

Reserva 14.00 | Primera 16.00

Libres: Unión Santiago e Instituto Santiago.