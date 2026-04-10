Un menor falleció tras un accidente en un jacuzzi de un hotel en Italia

El hecho ocurrió el Domingo de Pascua en la localidad de Pennabilli. La Justicia investiga las circunstancias del accidente mientras la familia decidió donar los órganos del menor.

Hoy 12:48

Una tragedia sacudió a la comunidad de Rimini y a toda Italia: Matteo Brandimarti, un nene de 12 años, murió después de ser succionado por uno de los chorros de masaje de un jacuzzi en el hotel Duca di Montefeltro de Pennabilli.

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El accidente ocurrió el domingo de Pascua y, tras cuatro días de agonía, los médicos declararon la muerte cerebral del chico.

La familia, en medio del dolor, autorizó la donación de órganos, según confirmó su abogado, Umberto Gramenzi.

Todo sucedió poco después de las 10:30 de la mañana del 5 de abril, cuando Matteo, que había llegado desde San Benedetto del Tronto junto a sus padres y tíos para pasar el fin de semana largo, decidió disfrutar de la zona de spa del hotel.

En un momento, el nene se sumergió en la pileta, que tenía poco más de un metro de profundidad, y fue succionado por una de las boquillas conectadas a la bomba de alimentación del hidromasaje. No pudo salir a la superficie durante casi cinco minutos, según relataron los testigos, y sufrió un paro cardíaco.

El personal del hotel tuvo que apagar el sistema de hidromasaje para poder liberar a Matteo.

Los servicios de emergencia llegaron en pocos minutos y realizaron varias maniobras para reanimarlo. Lograron que el corazón volviera a latir y lo trasladaron de urgencia en helicóptero al hospital Infermi de Rimini.

Desde el primer momento, las condiciones del chico fueron gravísimas. Los médicos lucharon durante días, pero finalmente declararon la muerte cerebral y se procedió a desconectar los equipos que lo mantenían con vida.

La Fiscalía de Rimini abrió una causa que, en un principio, fue caratulada como “lesiones gravísimas”, pero ahora será agravada a homicidio culposo. La policía le tomó declaraciones a una decena de testigos, entre familiares y empleados del hotel.

La zona de la pileta y el spa fue cerrada para peritajes. El Spresal (el organismo de prevención y seguridad laboral) entregó un informe sobre el estado del sistema de hidromasaje. Los investigadores buscan irregularidades en las boquillas, especialmente si faltaban las rejillas de protección que deberían evitar este tipo de accidentes.

La familia Brandimarti había llegado a Pennabilli para pasar unos días de descanso en el interior de la región de Emilia-Romaña. Nadie imaginó que la jornada de relax terminaría en una tragedia que ahora conmueve a todo el país.

La Justicia intenta determinar si hubo negligencia o fallas de seguridad en las instalaciones del hotel que derivaron en la muerte de Matteo.