Detuvieron a un delincuente que se escondía debajo de un jacuzzi tras cometer dos entraderas

Luis Funes fue capturado en San Martín luego de un operativo policial. Había armado un escondite con agua, comida y hasta un respirador para evadir a la Policía durante horas.

Hoy 20:21

Un insólito hallazgo marcó la detención de Luis Antonio Funes, un delincuente de 33 años que era intensamente buscado por su presunta participación en dos violentas entraderas. El sospechoso fue encontrado oculto debajo de un jacuzzi, en una vivienda del partido bonaerense de San Martín.

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El procedimiento se llevó a cabo tras una investigación conjunta entre la Policía de Entre Ríos y la DDI de San Martín, que permitió identificar a los integrantes de la banda y el domicilio donde se escondían.

Dos robos violentos y una investigación clave

Según reconstruyeron los investigadores, el primer golpe ocurrió durante la madrugada del 1 de febrero, cuando tres delincuentes irrumpieron en la casa de una mujer de 62 años. La víctima fue reducida tras recibir un golpe en la cabeza y luego atada de pies y manos.

Los asaltantes escaparon con un botín que incluía 5 millones de pesos en efectivo, joyas de oro, una escopeta antigua y un vehículo Citroën C3.

Casi un mes después, la banda volvió a actuar en Gualeguay. En esta ocasión, robaron la vivienda de un hombre de 39 años que no se encontraba en el lugar. Se llevaron 3.500 dólares y varios electrodomésticos.

Además de Funes, fueron identificados como cómplices Jennifer Daiana Yniguez, de 32 años, y César Albino Romero, de 61.

El escondite secreto debajo del jacuzzi

Tras tareas de inteligencia que incluyeron seguimientos, vigilancia encubierta y análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron ubicar la vivienda donde se refugiaban.

Con una orden del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial San Martín, los agentes realizaron un allanamiento de urgencia en una casa ubicada sobre la calle Intendente Alvear al 1900.

En el operativo fueron detenidos Yniguez y Romero, pero Funes no aparecía. La clave surgió en el baño: un detalle en el jacuzzi llamó la atención de los efectivos.

Al inspeccionarlo, detectaron que la estructura no estaba completamente fija. Al levantarla, descubrieron un pequeño habitáculo de aproximadamente 1,5 metros cuadrados donde el sospechoso permanecía oculto.

El espacio estaba acondicionado para resistir varias horas sin ser detectado: tenía botellas de agua, alimentos, un respirador y conexiones eléctricas para cargar dispositivos.

Traslado y causa judicial

Finalmente, Funes fue detenido y, junto a sus dos cómplices, trasladado a la provincia de Entre Ríos, donde enfrentarán cargos por robo agravado.

El caso generó impacto no solo por la violencia de los hechos, sino también por el ingenioso escondite que el principal acusado había preparado para intentar escapar de la Justicia.