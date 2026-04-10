Sophie Thatcher protagoniza el enigmático regreso de Nicolas Winding Refn

Her Private Hell, el nuevo film del director danés, se presentará en Cannes y promete una historia oscura con violencia, surrealismo y una protagonista en busca de su padre

Hoy 10:58

El director Nicolas Winding Refn vuelve a la pantalla con Her Private Hell, una película que se mantuvo en estricto secreto desde su anuncio y que ahora empieza a revelar sus primeros detalles junto a una imagen promocional protagonizada por Sophie Thatcher.

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El film, que será presentado fuera de competencia en el Festival de Cannes, propone una historia ambientada en una metrópolis futurista cubierta por una misteriosa niebla que desata una presencia letal y esquiva. En ese contexto, una joven con problemas personales inicia la búsqueda de su padre, cruzando su camino con el de un soldado estadounidense en una misión desesperada.

Thatcher, conocida por sus trabajos en The Book of Boba Fett y películas como Heretic, encarna a la protagonista de este relato que, según trascendió, combinará imágenes surrealistas con altos niveles de violencia, una marca registrada del director.

Refn, responsable de títulos como Drive y The Neon Demon, había adelantado que su próximo proyecto sería “una historia original llena de brillo, sexo y violencia”, anticipando el tono provocador que caracterizará a esta producción.

El elenco se completa con Charles Melton, Havana Rose Liu y Diego Calva, en una película que ya genera expectativa por su estética intensa y su atmósfera inquietante.

Sophie Thatcher