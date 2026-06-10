Sarmiento visita a Juventud Antoniana con la misión de seguir sumando en el Federal A

El Profesor afrontará un duro compromiso en Salta por la fecha 13 del Torneo Federal A 2026, cuando visite a Juventud Antoniana en busca de un resultado positivo que le permita mantenerse en los puestos de protagonismo de la Zona 2.

Hoy 19:35

Sarmiento de La Banda ya tiene todo listo para afrontar un nuevo desafío en el Torneo Federal A 2026. Este viernes, desde las 22, el conjunto bandeño visitará a Juventud Antoniana de Salta en el marco de la 13ª fecha de la Zona 2.

El equipo santiagueño buscará volver a sumar fuera de casa ante uno de los rivales históricos de la categoría, en un encuentro que promete ser intenso y de gran importancia para las aspiraciones de ambos conjuntos en el certamen.

Para este compromiso, el encargado de impartir justicia será Leandro Andrés Sosa Abrile, de la localidad cordobesa de Pascanas. Estará acompañado por los asistentes Matías Ezequiel Balmaceda, de Río Tercero, y Hugo Fleitas, de Rosario, mientras que Bruno Cejas, también de Rosario, se desempeñará como cuarto árbitro.

El partido se disputará en el estadio de Juventud Antoniana, donde el elenco salteño intentará hacerse fuerte ante su gente. Del otro lado estará un Sarmiento que llega con la ilusión de continuar siendo protagonista y sumar puntos valiosos en una zona muy competitiva.

Con la fecha 13 en el horizonte, el conjunto dirigido por su cuerpo técnico ultima detalles para un encuentro que puede resultar clave en la lucha por la clasificación a la próxima instancia del campeonato.