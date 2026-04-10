María Becerra y Valentina Zenere regresan para En el barro 3

Netflix ha confirmado el regreso de María Becerra, Valentina Zenere y Juana Molina en la nueva temporada de En el barro 3, un spin-off de la popular serie El Marginal.

Hoy 12:38

Netflix, la plataforma líder en streaming, ha anunciado el regreso de tres reconocidas actrices en la nueva temporada de En el barro 3, parte del universo de la exitosa serie El Marginal.

La confirmación se realizó a través de un video publicado en las redes sociales oficiales de la compañía, donde se destacó la presencia de María Becerra en la serie.

Este regreso se produce en un contexto donde Netflix expande su compromiso con la ficción argentina, tras la inauguración de sus oficinas en el país, lo que refuerza su inversión en contenido local.

La nueva temporada de En el barro 3 se espera que llegue a las pantallas en 2027, generando gran expectativa entre los fanáticos de la serie.

El anuncio fue realizado mediante un sketch humorístico en el que María Becerra interactúa con Lorena Vega, quien interpreta a la psicóloga de Envidiosa, lo que añade un toque de comedia al avance de la serie.

Además de Becerra, se ha confirmado el regreso de Juana Molina y Valentina Zenere, quienes interpretarán a las presas de la cárcel La Quebrada, aunque los detalles sobre su retorno aún son escasos.

El elenco también contará con la participación de Paula Hernández, Pablo Fendrik, Estela Cristiani, Ana Garibaldi, Lorena Vega, Érika de Sautu Riestra y Carolina Ramírez, lo que promete una producción de alta calidad.