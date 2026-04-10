Buscan desesperadamente a “Lolo”, un caniche toy robado en La Banda

El perro, de 13 años, fue sustraído durante la madrugada del 9 de abril en el barrio Centro. Es un animal mayor con problemas de salud y su familia pide ayuda para encontrarlo.

Hoy 11:59

Una familia de la ciudad de La Banda busca desesperadamente a su perro “Lolo”, un caniche toy blanco de 13 años que fue robado durante la madrugada del 9 de abril en el barrio Centro.

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Según relataron sus dueños, el hecho ocurrió en inmediaciones de calle Chacabuco, entre Sarmiento y Rivadavia, donde personas desconocidas se llevaron al animal mientras dormía.

“Es un perrito mayor, casi no ve, tiene cataratas, es hipoacúsico, no tiene dientes y sufre episodios similares a convulsiones. Toma medicación y requiere cuidados constantes”, explicaron sus familiares, quienes remarcaron que el animal es parte fundamental del hogar.

En ese sentido, señalaron que el vínculo con la mascota es muy fuerte, especialmente con una mujer de 84 años que lo cuida diariamente. “Es como un apoyo emocional para ella, están muy unidos”, expresaron.

La familia pide colaboración a la comunidad y solicitó que, en caso de tener información sobre su paradero, se comuniquen al 385 5112026 (Luciana).