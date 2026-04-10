Denuncian amenazas tras el ataque de un pitbull a un ladrón en el barrio John Kennedy

La familia afectada aseguró que atraviesa momentos de temor luego del intento de robo y el ataque del animal. Indicaron que reciben amenazas y que se les otorgará un botón antipánico.

Hoy 11:41

Luego del violento episodio ocurrido en el barrio John Kennedy, donde un delincuente fue atacado por un perro pitbull al ingresar a robar a una vivienda, la familia afectada atraviesa momentos de temor e incertidumbre.

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En comunicación telefónica para Radiopanorama, una familiar de las víctimas expresó: “Desde anoche estamos muy asustados. Tenemos miedo por la familia y por el perro, porque empezaron a amenazarnos. Dijeron que lo van a envenenar o hacerle daño, y también le dicen cosas a mi cuñada”.

La mujer relató que el delincuente involucrado es conocido en el barrio por sus antecedentes y reiterados hechos delictivos. “Ya entró a varias casas y tiene muchas denuncias. Los robos en la zona son constantes y sentimos que nadie hace nada. Entran y salen de la cárcel”, sostuvo.

Además, indicó que la situación se agravó tras el ataque, ya que allegados del acusado comenzaron a hostigar a la familia. “Tenemos temor de que pase algo. Por eso estamos todos pendientes de la casa y de Káiser, el perro, que lo único que hizo fue defender la propiedad”, afirmó.

Ante este contexto, en las próximas horas la familia contará con un botón antipánico, medida dispuesta para brindar mayor seguridad frente a las amenazas recibidas.

Mientras tanto, vecinos del barrio permanecen en alerta, preocupados por la inseguridad y por posibles represalias, en un clima de creciente tensión tras lo ocurrido.