Golpe al narcomenudeo en Herrera: secuestran más de 10 plantas de marihuana de una vivienda

El procedimiento se realizó en el barrio Tala Pozo y está vinculado a una investigación previa que derivó en dos detenciones.

Hoy 11:29

Personal de Drogas Peligrosas de la Departamental 18 de Herrera, perteneciente a la Policía de la Provincia, llevó adelante un allanamiento en una vivienda del barrio Tala Pozo, en la ciudad de Herrera, departamento Avellaneda.

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Durante el operativo, los efectivos lograron el secuestro de diez plantas de marihuana, además de teléfonos celulares y motocicletas, elementos que quedaron a disposición de la Justicia en el marco de la causa.

El procedimiento está directamente relacionado con una investigación iniciada días atrás, cuando la policía interceptó a un padre y su hijo que circulaban en motocicleta desde la ciudad de Añatuya. En ese momento, se les incautaron cogollos de marihuana (flores), lo que derivó en dos detenciones.

A partir de ese hecho, se profundizaron las tareas investigativas que permitieron identificar el domicilio allanado en la jornada, consolidando así nuevas medidas en la causa.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas.