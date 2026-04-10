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Artemis II: la cápsula amerizó en el oceano Pacífico y concluyó con éxito la misión de la NASA a la Luna

Los astronautas completaron el viaje más lejano y volvieron a la Tierra. Los cuatro héroes son el comandante Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch, la primera mujer en viajar a la órbita lunar.

Hoy 21:22

La misión Artemis II regresó este viernes a la Tierra y marcó el primer viaje tripulado de la NASA a la órbita lunar desde el programa Apolo. Los cuatro astronautas, a bordo de la nave Orion, sobrevolaron la Luna y pasaron por su lado oscuro antes de iniciar el retorno.

La tripulación estuvo integrada por el comandante Reid Wiseman, Victor Glover, Jeremy Hansen y Christina Koch, quien se convirtió en la primera mujer en viajar a la órbita lunar.

El amerizaje se produjo a las 21:07, hora de la Argentina, cuando la cápsula atravesó la atmósfera terrestre y descendió en el océano Pacífico. Desde la agencia espacial destacaron la precisión de la maniobra.

“Fue un aterrizaje perfecto”, señalaron desde la NASA tras confirmar que la nave completó sin inconvenientes la reentrada y el descenso controlado.

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