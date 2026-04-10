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“Deberá hacer tratamiento”: quedó libre Fernando Ruiz, el abogado acusado de violencia contra su pareja

La medida fue dispuesta por la jueza Norma Morán tras una audiencia en la que la fiscalía no se opuso al pedido de la defensa.

Hoy 22:13

Un abogado que se encontraba detenido tras ser denunciado por violencia de género recuperó la libertad este jueves, luego de una audiencia encabezada por la jueza de Género N°1, Norma Morán, quien resolvió otorgarle la excarcelación bajo estrictas condiciones.

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El imputado había sido denunciado por su pareja, lo que derivó en su detención y permanencia durante varias semanas en el Centro Único de Detenidos de Santiago del Estero. En la audiencia, la defensa solicitó su liberación, planteo que no encontró oposición por parte del Ministerio Público Fiscal.

Tras analizar el caso, la magistrada hizo lugar al pedido y dispuso la excarcelación por un plazo de 120 días, período durante el cual el acusado deberá cumplir con una serie de medidas impuestas por la Justicia.

Entre las condiciones fijadas, se estableció que el imputado deberá someterse a un tratamiento psicológico y de rehabilitación en la DIGAIA, organismo provincial especializado, a partir de evaluaciones que surgieron en entrevistas realizadas durante la investigación.

De esta manera, el acusado recuperó la libertad mientras continúa el proceso judicial en su contra, en el que se busca determinar responsabilidades en el marco de la denuncia por violencia de género.

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