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Jóvenes santiagueños se preparan para un torneo increíble en Tucumán

Representantes locales afinan su preparación para el TAC Tucumán Arena Champion, uno de los eventos regionales más importantes del norte argentino.

Hoy 21:54
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Un grupo de jóvenes deportistas se encuentra en plena preparación para participar del TAC Tucumán Arena Champion, torneo que se disputará el 25 de abril en Tucumán y que es considerado uno de los más importantes del norte del país.

Los competidores que formarán parte del certamen son Sebastián Savino, Juan Jiménez, Alejandro Busto y Benjamín Íñiguez, quienes vienen trabajando intensamente para llegar en óptimas condiciones a la competencia.

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El equipo cuenta con el acompañamiento de los profesores Juan Agüero y Germán Manfredi, además del trabajo físico a cargo del preparador Gabriel Leguizamón, quienes supervisan cada etapa del entrenamiento.

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Con esfuerzo, disciplina y compromiso, los jóvenes buscarán destacarse en un torneo que reúne a competidores de toda la región, representando con orgullo a su delegación en una cita clave del calendario deportivo.

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