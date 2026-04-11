Los mercados reaccionan a la tensión global y a un posible cambio de escenario

Mientras el frente internacional sigue marcado por la incertidumbre, los mercados comenzaron a mostrar señales de alivio ante la posibilidad de un cambio de tono en uno de los principales focos de conflicto global.

Hoy 05:59

Por Pedro Chavez Atia (*) para Diario Panorama

Hoy comienzan formalmente las negociaciones por la paz en Medio Oriente. Si bien la tregua aún se mantiene frágil, el solo hecho de que exista una instancia de diálogo fue suficiente para modificar el humor de los inversores durante la semana. No se trata de un escenario resuelto, sino de una expectativa distinta, y eso, en los mercados, suele tener impacto inmediato.

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Ese cambio se reflejó con claridad en los mercados internacionales. Las acciones lograron recuperar parte del terreno perdido, con el Nasdaq avanzando 4,7% en la semana, el S&P 500 subiendo 3,6% y el Dow Jones un 3%.

En paralelo, el petróleo corrigió con fuerza. El Brent retrocedió hasta los US$94,3 por barril, con una caída semanal del 13,7%, luego de haber estado presionado al alza por el conflicto.

Sin embargo, el escenario dista de ser estable. El alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán sigue siendo débil, con episodios que ponen en duda su sostenibilidad. El estrecho de Ormuz permanecía cerrado hacia el cierre de la semana e Israel continuaba su enfrentamiento con Hezbolá en el Líbano, situaciones que fueron consideradas como violaciones al acuerdo previo a las primeras conversaciones formales.

Esto deja en evidencia que, más allá de la reacción positiva de corto plazo, el conflicto sigue presente y cualquier cambio en ese frente puede volver a generar movimientos bruscos en los mercados.

A esto se suman señales de preocupación desde la economía estadounidense. La inflación registró en marzo su mayor suba en casi cuatro años, impulsada por el aumento del petróleo y el impacto de los aranceles, lo que reduce la probabilidad de una baja de tasas en el corto plazo.

En la misma línea, la confianza del consumidor cayó a un mínimo histórico a comienzos de abril y las expectativas de inflación para los próximos meses continúan en aumento. Esto refleja un deterioro en la percepción económica que puede tener impacto en el consumo y en la actividad.

En este contexto, el dólar mostró debilidad a nivel global, lo que favoreció a las monedas de América Latina, que en su mayoría cerraron la semana con ganancias.

Brasil fue uno de los casos más destacados. El real avanzó un 1,03% en la jornada y acumuló una suba cercana al 2,9% en la semana, mientras que el índice Bovespa alcanzó un nuevo máximo histórico al cerrar en 197.137,66 puntos.

En Chile, el peso tuvo una semana positiva a pesar de la volatilidad diaria, con una suba acumulada del 2,84%, mientras que el índice IPSA avanzó un 1,07%.

México también mostró fortaleza en su moneda, con el peso encadenando su sexta sesión consecutiva de subas y registrando su mejor desempeño semanal en un año.

En Colombia, la moneda se apreció un 0,51% en la semana, acompañada por una suba del 0,34% en su principal índice bursátil.

Perú, por su parte, mostró un comportamiento más moderado, con una leve caída diaria en su moneda pero con saldo positivo en la semana, en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones presidenciales.

Argentina

En el plano local, el comportamiento de los activos estuvo en línea con el mejor clima internacional, aunque con matices propios.

Los bonos soberanos en dólares tuvieron una semana positiva, en un contexto más favorable para los activos de riesgo y los mercados emergentes, con el ETF EMB subiendo un 1,6%. En este escenario, los Bonos Globales argentinos avanzaron entre 1,8% y 4,5%, con mayores subas en los tramos más largos de la curva, donde se destacó el GD41.

Este movimiento permitió una nueva compresión del riesgo país, que descendió hasta los 553 puntos básicos, acercándose a niveles que históricamente se asocian con la posibilidad de acceso al financiamiento internacional

En el mercado accionario, el Merval cerró la semana en terreno positivo, con una suba del 0,6% hasta los US$2.029. A pesar de la volatilidad, el índice se mantuvo por encima de los US$2.000.

En el frente cambiario, se extendió la calma. El dólar spot (tipo de cambio al contado, utilizado como referencia principal del mercado) retrocedió un 1,7% en la semana hasta los $1.370, manteniéndose por debajo del umbral de $1.400.

Uno de los datos más relevantes fue la intervención del Banco Central, que realizó una compra de US$457 millones en una sola jornada, adquiriendo el 98,3% del volumen operado en el mercado. Se trata de la mayor compra diaria desde principios de abril de 2024. En lo que va del mes, la autoridad monetaria acumula adquisiciones por US$1.039 millones.

En materia de precios, la inflación en la Ciudad de Buenos Aires se aceleró al 3%, impulsada principalmente por los aumentos en combustibles. En cambio, la inflación núcleo desaceleró a 2,7%, aunque aún se mantiene por encima de los niveles observados a comienzos de año.

El mercado comienza a mostrar señales de alivio ante la posibilidad de un cambio en el frente internacional, pero el contexto sigue siendo inestable. La reacción positiva de los activos responde más a expectativas que a certezas. Y en ese escenario, entender qué está pasando y por qué se mueve cada variable deja de ser un detalle, para convertirse en una necesidad.

(*) Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: El objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.