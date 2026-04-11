Termas de Río Hondo presenta un clima ideal este Sábado 11 de abril de 2026

Los termenses disfrutarán de un clima mayormente cálido durante el fin de semana, con temperaturas que alcanzarán los 28 grados. Sin embargo, el pronóstico también anticipa lluvias para el inicio de la próxima semana.

Hoy 08:02

En Termas de Río Hondo, los termenses se encuentran con un clima parcialmente nublado este sábado. La temperatura actual se sitúa en 18.1 °C, con una sensación térmica similar, lo que promete un día agradable para disfrutar al aire libre.

El pronóstico para hoy indica que las temperaturas alcanzarán hasta 24.6 °C durante la tarde, lo que permitirá a los habitantes aprovechar el sol moderado. Con un viento suave del noroeste a 3.6 km/h, el clima se presenta ideal para actividades recreativas.

De cara a mañana, los termenses podrán disfrutar de un día soleado, con mínimas que rondarán los 16.2 °C y máximas que alcanzarán los 28.1 °C. Es un momento perfecto para realizar paseos y disfrutar de la naturaleza que rodea a la ciudad.

Sin embargo, el lunes traerá consigo un cambio significativo en el clima, con lluvias moderadas pronosticadas. Las temperaturas mínimas para ese día se estiman en 19.8 °C, mientras que las máximas llegarán a los 26 °C, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

Por ahora, hoy los termenses pueden disfrutar de un clima cálido y agradable, con un pronóstico que indica mínimas de 17 °C y máximas de 24.6 °C. Mañana el sol brillará intensamente, pero será importante estar preparados para las lluvias que se aproximan a partir del lunes.