La Banda se prepara para un fin de semana cálido: pronóstico favorable para hoy Sábado 11 de abril de 2026

El clima en La Banda se presenta hoy con cielos cubiertos y temperaturas moderadas. Se anticipa un fin de semana con variaciones en las condiciones meteorológicas.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, los bandeños despiertan hoy con un clima caracterizado por un cielo cubierto y una temperatura actual de 18.3 °C. La sensación térmica se mantiene en el mismo valor, lo que indica un inicio de jornada fresco para la región.

A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen los 27.7 °C en su punto máximo, según el pronóstico. Las condiciones meteorológicas indican un cielo parcialmente nublado, lo que permitirá que los habitantes disfruten de un clima más cálido a medida que se acerque la tarde.

Para mañana, el pronóstico es aún más alentador, ya que se anticipa un día soleado con mínimas de 17.5 °C y máximas que podrían llegar a los 30.5 °C. Este clima favorable es ideal para actividades al aire libre y disfrutar del entorno natural que caracteriza a La Banda.

Sin embargo, el domingo trae consigo un cambio en las condiciones. Se prevé lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre los 21.3 °C y 25.4 °C. Los bandeños deberán prepararse para un día más inestable, con la posibilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada.

En resumen, el clima en La Banda para hoy, Sábado 11 de abril de 2026, se presenta con cielo cubierto y temperaturas que fluctuarán entre 20 °C de mínima y 27.7 °C de máxima. Las próximas jornadas prometen un clima variado, desde días soleados hasta la llegada de lluvias.