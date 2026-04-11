La Banda se prepara para un fin de semana cálido: pronóstico favorable para hoy Sábado 11 de abril de 2026

El clima en La Banda se presenta hoy con cielos cubiertos y temperaturas moderadas. Se anticipa un fin de semana con variaciones en las condiciones meteorológicas.
En La Banda, Santiago del Estero, los bandeños despiertan hoy con un clima caracterizado por un cielo cubierto y una temperatura actual de 18.3 °C. La sensación térmica se mantiene en el mismo valor, lo que indica un inicio de jornada fresco para la región.
A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen los 27.7 °C en su punto máximo, según el pronóstico. Las condiciones meteorológicas indican un cielo parcialmente nublado, lo que permitirá que los habitantes disfruten de un clima más cálido a medida que se acerque la tarde.
Para mañana, el pronóstico es aún más alentador, ya que se anticipa un día soleado con mínimas de 17.5 °C y máximas que podrían llegar a los 30.5 °C. Este clima favorable es ideal para actividades al aire libre y disfrutar del entorno natural que caracteriza a La Banda.
Sin embargo, el domingo trae consigo un cambio en las condiciones. Se prevé lluvia moderada a intervalos, con temperaturas que oscilarán entre los 21.3 °C y 25.4 °C. Los bandeños deberán prepararse para un día más inestable, con la posibilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada.
En resumen, el clima en La Banda para hoy, Sábado 11 de abril de 2026, se presenta con cielo cubierto y temperaturas que fluctuarán entre 20 °C de mínima y 27.7 °C de máxima. Las próximas jornadas prometen un clima variado, desde días soleados hasta la llegada de lluvias.