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SANTIAGO DEL ESTERO | 11 ABR 2026 | 19º
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Central Argentino presentó su nueva indumentaria para la temporada 2026

El Albo mostró sus flamantes camisetas en una noche especial mientras se alista para el debut en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña.

Hoy 00:09

En una velada cargada de mística y entusiasmo, Central Argentino presentó su nueva indumentaria de cara a la temporada 2026. El evento reunió a dirigentes, jugadores y allegados, en una noche donde se destacaron los nuevos diseños que acompañarán al equipo en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

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El acto fue encabezado por el presidente José Gómez Rayano, junto a miembros de la Comisión Directiva, quienes remarcaron el compromiso institucional de seguir fortaleciendo al club tanto en lo deportivo como en lo organizativo. También estuvo presente Cristian Carlevaris, representante de la firma Quipu, marca que continúa como partner estratégico y encargada de vestir al plantel.

El momento central de la noche llegó con la presentación de los futbolistas del plantel profesional, quienes lucieron las nuevas camisetas. Los diseños combinan la tradición histórica del club con tecnología de última generación en telas deportivas, buscando brindar comodidad y rendimiento dentro del campo de juego.

“Vestir esta camiseta es un orgullo y una responsabilidad. Queremos que el hincha se sienta identificado con lo que ve en la cancha”, expresaron desde el plantel durante el evento.

Con la preventa próxima a lanzarse, el “Albo” ya comienza a vivir lo que será el debut oficial con su nueva piel, que se producirá este domingo desde las 17, cuando reciba a Villa Unión en la continuidad de la primera fecha del Torneo Anual.

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