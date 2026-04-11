Silvia Süller revela secretos de Silvio Soldán en vivo

Silvia Süller sorprendió al revelar secretos sobre Silvio Soldán, añadiendo un nuevo capítulo a una historia llena de controversias mediáticas.

Hoy 15:11

Días atrás, Silvio Soldán expuso públicamente las razones detrás de su separación de Silvia Süller, atribuyendo la ruptura a un conflicto con la madre de la exvedette, Tita. Estas declaraciones provocaron una respuesta inmediata de Süller, quien, durante una transmisión en vivo por Instagram junto a Tomasito Süller, reveló detalles sobre el polémico cabello del conocido conductor.

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En la conversación, Tomasito compartió una anécdota sobre los métodos singulares que utilizaba Soldán para rascarse la cabeza: “Nunca me olvido de que una vez nos contaste que él se rascaba con una aguja de tejer”. A lo que Süller añadió: “Nunca lo vi calvo, porque no es un sombrero que se pone y se saca. Lo tiene entretejido a las patillas. Eso va creciendo y, a veces, se le levantaba un poco, entonces se metía la aguja por ahí para rascarse”.

Las palabras de Süller surgen como respuesta a los comentarios de Soldán, quien había compartido detalles sobre la ruptura en una entrevista reciente. En este contexto, el conductor reveló las tensiones que marcaron su relación, que durante años fue objeto de atención mediática y pública.

Durante su aparición en el programa A la tarde (América), Soldán explicó que el punto de quiebre en su relación se dio tras una serie de situaciones que él consideraba inaceptables. Recordó un momento crucial en el que, mientras discutía el costo de una prótesis dental para su madre, Süller lo cuestionó bruscamente por el gasto. “No me acuerdo la cifra. Cinco mil, diez mil dólares. Ella estaba escuchando detrás de la puerta”, relató Soldán visiblemente conmovido.

La tensión aumentó cuando Süller entró al despacho y lo interrogó sobre su decisión de gastar dinero en su madre: “¿Con quién hablabas? ¿Con fulano? ¿Y vas a gastar 5 mil dólares en la boca de una vieja que no sabés cuánto te va a durar?”. Soldán argumentó que este tipo de incidentes no eran aislados, sino una constante en su convivencia: “Pasaron muchas de esas y yo nunca dije nada”.

“Esto nunca lo quise decir públicamente, pero hoy siento la obligación de hacerlo”, confesó Soldán ante las cámaras. La acumulación de episodios similares lo llevó a decidir la separación, y enfatizó que el maltrato hacia su madre era insostenible. Durante la entrevista, envió un mensaje directo a su ex pareja: “Silvia, no te metas más conmigo, por Dios, olvidate”.

La relación entre Soldán y Süller, que comenzó en 1986 durante el concurso de secretarias del programa Grandes Valores del Tango, ha estado marcada por tensiones y conflictos que han captado la atención del público. Aunque la separación se anunció en 1992, Süller permaneció en la vivienda hasta febrero de 1993, cerrando así un capítulo de su vida lleno de desafíos.