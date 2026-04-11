Sinner se quedó con el título ante Alcaraz en Montecarlo y es el nuevo número 1 del mundo

El tenista italiano se impuso en la final en sets corridos por 7-6(5) y 6-3 sobre el español para sumar un nuevo título y treparse a la cima del ránking ATP.

Hoy 12:52

Jannik Sinner volvió a lo más alto del tenis mundial tras vencer a Carlos Alcaraz en la final del Masters 1000 de Montecarlo. El italiano se impuso por 7-6 y 6-3 en un partido de gran nivel que se extendió por casi dos horas y media.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con este triunfo, Sinner recuperó el número 1 del ranking ATP y confirmó su enorme presente en el circuito. El italiano atraviesa una racha impresionante, con 22 victorias consecutivas y 17 triunfos en los torneos Masters 1000 disputados en lo que va del 2026.

Además, alcanzó un registro histórico: es el primer jugador desde Novak Djokovic en 2015 en llegar a la final de los tres primeros Masters 1000 del año, tras haberse consagrado previamente en Indian Wells y Miami.

En cuanto al desarrollo del partido, el duelo fue parejo, pero el italiano logró marcar diferencias en momentos clave. La efectividad con el primer servicio y una menor cantidad de errores no forzados (38 contra 45 de Alcaraz) resultaron determinantes para inclinar la balanza a su favor.

La final de Montecarlo marcó el primer enfrentamiento entre ambos en la temporada, reeditando una rivalidad que ya tiene varios capítulos destacados. En el historial, Alcaraz mantiene una ventaja de 10-7, incluyendo tres triunfos en cinco duelos sobre polvo de ladrillo.

Con este nuevo título, Sinner se consolida como el gran dominador del circuito en 2026 y llega como uno de los máximos candidatos de cara a los próximos desafíos sobre superficie lenta.