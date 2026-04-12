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“Se nos moría en brazos”: se conoció un nuevo audio de la mamá de Ángel, el nene de Comodoro Rivadavia

En el mensaje, la mujer relató cómo fue la madrugada en la que el chico falleció. Ella y su pareja están bajo la lupa de la fiscalía, pero no fueron imputados.

Hoy 12:52
ángel comodoro rivadavia

Se dio a conocer un nuevo audio en medio de la investigación por el crimen de Ángel, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia. En el mensaje, la madre biológica del chico le contó a un vecino cómo vivió la madrugada en la que el nene empezó a sentirse mal.

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“Salimos a la madrugada porque el bebé se nos moría en los brazos y no salió ningún vecino. Son unos hijos de puta”, se escucha decir a la mujer, que por el momento no fue imputada.

“El nene se nos desmayó durmiendo, yo sentía como que tenía el pecho con moquillo, pero no reaccionaba. Le hice RCP, llamé a la ambulancia, grité pidiendo auxilio y nada”, aseguró.

La mujer también apuntó contra el personal de la ambulancia que llegó al lugar: “Ninguno sabía hacer RCP”.

La investigación judicial: las dudas sobre la muerte de Ángel

La muerte de Ángel sigue bajo la lupa de la Justicia. La causa busca determinar el origen de las lesiones internas en la cabeza que presentaba el nene, según los primeros resultados de la autopsia.

Por el momento, ambos tienen una medida de arraigo con control policial para evitar que abandonen Comodoro Rivadavia. Si intentan salir de la ciudad, la fiscalía podría pedir la detención.

En declaraciones previas, Mariela negó haber golpeado a su hijo y sostuvo: “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”. También acusó al padre biológico de haber ejercido violencia contra ella durante el embarazo y los primeros meses de vida de Ángel.

“¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictas para que esté conmigo”, aseguró la mujer, que ahora enfrenta la investigación judicial.

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