Trump amenazó a China con aranceles del 50% si provee ayuda militar al régimen de Irán

El presidente estadounidense viajará a Beijing el próximo mes para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, después de haber aplazado una cumbre anterior debido a la guerra contra en Medio Oriente.

Hoy 14:10

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el domingo a China con nuevos aranceles “asombrosos” si brinda apoyo militar a Irán.

“Si nos damos cuenta de que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%, que es asombroso, una cifra asombrosa", dijo Trump a Fox News.

El mandatario viajará a Beijing el próximo mes para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, después de haber aplazado una cumbre anterior debido a la guerra contra Irán.