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Trump amenazó a China con aranceles del 50% si provee ayuda militar al régimen de Irán

El presidente estadounidense viajará a Beijing el próximo mes para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, después de haber aplazado una cumbre anterior debido a la guerra contra en Medio Oriente.

Hoy 14:10
Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el domingo a China con nuevos aranceles “asombrosos” si brinda apoyo militar a Irán.

“Si nos damos cuenta de que lo están haciendo, tendrán un arancel del 50%, que es asombroso, una cifra asombrosa", dijo Trump a Fox News.

El mandatario viajará a Beijing el próximo mes para reunirse con su homólogo, Xi Jinping, después de haber aplazado una cumbre anterior debido a la guerra contra Irán.

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