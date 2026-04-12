La Banda se prepara para días lluviosos: pronóstico incierto para hoy Domingo 12 de abril de 2026

Los bandeños se enfrentarán a un clima marcado por la niebla y la lluvia en los próximos días. La variabilidad de las temperaturas será un tema a tener en cuenta.

Hoy 08:12

Hoy, los bandeños despiertan con niebla moderada en el aire, lo que genera una sensación de frescura en las primeras horas del día. La temperatura actual es de 14.3 °C, aunque la sensación térmica se sitúa en 13.8 °C, lo que puede resultar incómodo para muchos.

A medida que avance el día, se anticipa que la lluvia moderada hará su aparición, con intervalos que podrían interrumpir las actividades al aire libre. Se espera que la temperatura mínima alcance los 16.7 °C y la máxima llegue a los 29.6 °C, lo que generará un ambiente variable.

Este patrón de lluvia constante no se limitará solo al día de hoy, ya que el pronóstico para mañana indica que la lluvia moderada continuará. Las temperaturas mínimas se elevarán a 20.6 °C y las máximas se mantendrán en un rango de 21.9 °C.

El clima en La Banda presenta una tendencia similar para el martes, con lluvias moderadas esperadas. En este día, la mínima será de 20.2 °C y la máxima alcanzará unos 26.9 °C, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.

En resumen, los bandeños deben prepararse para un clima inestable en los próximos días. La combinación de niebla y lluvias moderadas se mantendrá, con temperaturas fluctuantes que oscilarán entre 16.7 °C y 29.6 °C hoy, y mínimas que rondarán los 20 °C en los siguientes días.