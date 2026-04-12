Jorge Bruno brilló en su debut internacional y terminó quinto en Austria

El piloto santiagueño tuvo una actuación destacada en la Fórmula 4 Central European Zone y dejó una gran imagen en su estreno en Europa.

Hoy 15:09

El joven Jorge Bruno tuvo un debut más que positivo en la Fórmula 4 Central European Zone, al finalizar en la quinta posición en el exigente circuito de Red Bull Ring, uno de los trazados más importantes del calendario europeo.

En una competencia con 27 monoplazas, Bruno protagonizó una actuación sólida, lo que le permitió cerrar un resultado de alto valor en su primera experiencia internacional dentro de una categoría formativa que reúne a varios de los talentos emergentes del automovilismo mundial.

Sobre el final, un fuerte accidente obligó al ingreso del auto de seguridad, que se mantuvo en pista hasta la bandera a cuadros, sin reanudación. De esta manera, el piloto argentino aseguró su quinto puesto, coronando una jornada muy positiva.

Este resultado no solo marca un gran punto de partida para Bruno en Europa, sino que también proyecta un futuro prometedor. Con confianza y adaptación en crecimiento, el santiagueño buscará seguir sumando experiencia y protagonismo en lo que viene dentro de la categoría.