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SANTIAGO DEL ESTERO | 13 ABR 2026 | 21º
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Sarmiento y Gimnasia se juegan más que tres puntos en Junín en la lucha por la clasificación a playoffs

El Verde llega en alza, mientras que el Lobo busca cortar su mala racha en un duelo clave por el Torneo Apertura.

Hoy 05:26

Sarmiento de Junín recibirá este lunes desde las 16.30 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Eva Perón, por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026, en un cruce determinante para meterse en zona de playoffs.

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Sarmiento atraviesa un gran momento, con tres victorias consecutivas que lo posicionan 10° con 16 puntos. El equipo dirigido por Facundo Sava viene de vencer a Aldosivi y Barracas en el torneo local, y además avanzó en la Copa Argentina tras eliminar a Tristán Suárez. Un nuevo triunfo lo metería de lleno en la pelea por la clasificación.

Del otro lado, Gimnasia llega con un presente opuesto. El Lobo suma tres derrotas consecutivas en el Apertura, incluida una goleada 3-0 ante Huracán, y necesita reaccionar. Actualmente, el equipo es dirigido de manera interina por Ariel Pereyra tras la salida de Fernando Zaniratto.

A pesar del mal momento en el torneo, Gimnasia también avanzó en la Copa Argentina luego de eliminar a Camioneros y ahora espera por Acassuso. Mientras tanto, la dirigencia busca DT y tiene en carpeta a Julio Vaccari, Leandro Cufré y Hernán Cristante.

En lo futbolístico, ambos equipos ya tienen en mente sus probables formaciones para un partido que puede marcar un quiebre en la recta final del campeonato.

Datos del partido

  • Hora: 16.30
  • TV: TNT Sports Premium
  • Árbitro: Álvaro Carranza
  • VAR: Adrián Franklin
  • Estadio: Eva Perón

 
TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club de Gimnasia y Esgrima La Plata Club Atlético Sarmiento de Junín

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