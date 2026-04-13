Escándalo en Santa Fe durante un control de alcoholemia

Un incidente alarmante ocurrió en un control de alcoholemia en Santa Fe, donde un conductor intentó escapar tras dar positivo en la prueba, llevando a un policía a desenfundar su arma reglamentaria.

Hoy 04:49

En la madrugada del pasado domingo, un incidente tenso se desarrolló en un operativo de control de alcoholemia en la intersección de 9 de Julio y Obispo Gelabert, en el centro de Santa Fe.

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Según los informes, un conductor que dio positivo en el test de alcoholemia intentó huir del control, lo que generó un ambiente de alta tensión.

Un video difundido por el portal Santa Fe Emergencias muestra el momento en que el policía, que se encontraba frente al vehículo, desenfunda su arma reglamentaria y apunta al conductor, quien intentaba poner en marcha el auto.

La situación se tornó crítica cuando el conductor intentó atropellar al policía, lo que llevó a la intervención de personal de control y seguridad para contener el episodio.

Las fuerzas de seguridad lograron restablecer la normalidad en la zona, aunque los detalles sobre las acciones posteriores y posibles sanciones al involucrado aún no han sido revelados.

Este tipo de incidentes pone de relieve la importancia de los controles de alcoholemia y la necesidad de garantizar la seguridad tanto de los conductores como de los agentes de policía.