Quimsa no pudo dar vuelta la serie y terminó su participación en la Liga Femenina

Las Fusionadas cayeron ante Naútico en Rosario por 73 a 56 y cerraron su temporada.

Hoy 00:42

Quimsa quedó eliminado de la Liga Femenina de Básquet al caer por 73 a 56 frente a Náutico Sportivo Avellaneda en condición de visitante, poniendo fin a su participación en la temporada.

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El conjunto rosarino comenzó mejor el partido, imponiéndose en defensa y encontrando gol con Sironi y Medrick para adelantarse 19-10. Sin embargo, La Fusión reaccionó desde el banco con aportes de Peralta y Traube, y logró igualar el marcador en 32 antes del descanso, con Campos efectiva desde la línea.

En el tercer cuarto el juego fue parejo, pero las santiagueñas lograron pasar al frente gracias a las buenas intervenciones de Iturre y Della Rosa, cerrando el parcial 47-45 a su favor.

En el último segmento, Náutico fue más efectivo y aprovechó los errores de Quimsa. Los aportes de Guadalupe Castelnuovo y González fueron determinantes para sacar una ventaja decisiva y cerrar el juego 73-56.

En las estadísticas, Castelnuovo se destacó con 16 puntos y 7 rebotes, mientras que en Quimsa sobresalió Lorena Campos con 11 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias.

Más allá de la eliminación, Quimsa cerró una gran temporada, apostando a un plantel con fuerte presencia santiagueña y un cuerpo técnico local, logrando meterse en los playoffs en ambas competencias.