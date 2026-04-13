Caso Adorni: declaran las mujeres que le prestaron US$100 mil para su departamento en Caballito

Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio se presentan este lunes ante el fiscal Gerardo Pollicita en la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete.

Hoy 07:34

La investigación judicial por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendrá este lunes una jornada clave con la declaración de dos mujeres señaladas como acreedoras en una de sus operaciones inmobiliarias.

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Se trata de Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio, quienes deberán presentarse ante el fiscal federal Gerardo Pollicita entre las 9 y las 11 en los tribunales de Comodoro Py.

Ambas figuran como prestamistas en una hipoteca “no bancaria” por un total de 100.000 dólares —85.000 aportados por Molina de Cancio y 15.000 por Cancio— que habría sido utilizada para la compra de un departamento ubicado sobre la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Caballito.

La operación se encuentra bajo la lupa judicial no solo por la modalidad de financiamiento, sino también por la simultaneidad con otra adquisición: el mismo día, la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, compró una propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

En ese contexto, la fiscalía busca determinar si el esquema de financiamiento fue legítimo o si se trató de una maniobra para encubrir el origen del dinero, especialmente teniendo en cuenta que el valor declarado del inmueble —230.000 dólares— estaría por debajo de los precios de mercado.

Por su parte, la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en las operaciones, aseguró que no existieron préstamos de dinero en efectivo y que todo se realizó dentro de un marco “normal”, bajo la modalidad de compra en cuotas, es decir, un financiamiento directo entre privados.

La causa, que se tramita en el juzgado a cargo de Ariel Lijo, también avanzó la semana pasada con la declaración por videollamada del exfutbolista Hugo Morales, quien fue propietario original del departamento antes de venderlo a las mujeres que luego concretaron la operación con el funcionario.

Además, la investigación contempla el análisis de la capacidad económica de las testigos, con el objetivo de determinar si podían justificar los montos involucrados en los créditos y garantías hipotecarias.

El expediente se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y se encuentra en una etapa decisiva, con nuevas declaraciones previstas en los próximos días que podrían ser determinantes para el avance del caso.