La autopsia confirmó que el niño del barrio Los Lagos falleció por una cardiopatía congénita

El informe forense descartó otras hipótesis iniciales y confirmó la causa del deceso del menor de 6 años en la ciudad de La Banda.

Hoy 11:44

La investigación por la muerte de un niño de 6 años en el barrio Los Lagos, en la ciudad de La Banda, tuvo un punto de cierre tras conocerse el resultado de la autopsia.

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El informe forense determinó que la causa del fallecimiento fue una cardiopatía congénita, descartando otras hipótesis que se habían manejado en las primeras horas del caso.

En este contexto, la madre del menor señaló que el niño padecía problemas cardíacos preexistentes y que el hecho ocurrió mientras jugaba dentro de la vivienda, momento en el que se habría descompensado y caído al suelo.

El episodio se registró el pasado 8 de abril, cuando el menor fue encontrado inconsciente en el domicilio por su padre, quien dio aviso inmediato a los servicios de emergencia.

En el lugar se realizaron maniobras de reanimación y el niño fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud Banda (CIS Banda), donde los profesionales continuaron con los intentos de estabilización, aunque sin resultados positivos.

Posteriormente, y tras confirmarse el fallecimiento, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de las pericias correspondientes.