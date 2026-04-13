Crimen en Chaco: mató a un amigo en su cumpleaños, confesó en un video y aseguró que fue en defensa propia

El hecho ocurrió en Resistencia durante la madrugada del domingo. La víctima murió tras recibir disparos y el acusado difundió un video en redes sociales donde dio su versión de lo sucedido y anunció que se entregará.

Hoy 16:59

Un violento episodio conmociona a la provincia de Chaco: un joven está acusado de matar a un amigo durante su fiesta de cumpleaños en la ciudad de Resistencia y luego grabó un video en el que confesó el hecho, aseguró que actuó en defensa propia y pidió perdón.

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El caso ocurrió durante la madrugada del domingo en una vivienda ubicada sobre avenida Chaco al 3200, donde se desarrollaba el festejo. Según informaron medios locales, alrededor de las 6 de la mañana se desató una violenta discusión que terminó de la peor manera.

La víctima fue identificada como Jonatan Romero, de 30 años, quien fue hallado con heridas de arma de fuego. Tras ser trasladado de urgencia al hospital Perrando, falleció horas más tarde como consecuencia de las lesiones.

El principal sospechoso, Damián Escalante, difundió un video en redes sociales en el que reconoció su responsabilidad en el hecho. “Estoy acusado de un homicidio. Desde el fondo del alma les pido disculpas a sus familiares. Así como se terminó la vida de él, también se terminó la mía”, expresó.

En su testimonio, el joven intentó explicar lo ocurrido y negó algunas versiones que circularon tras el crimen. “Quiero desmentir lo que se dice. Yo festejé mi cumpleaños, pero es mentira que llegué a los tiros. Nunca en mi vida disparé un arma”, sostuvo.

De acuerdo a su relato, el conflicto se inició cuando escuchó que la víctima había tenido un altercado con su madre. “Escuché que le dijo que era un desubicado, que la quiso tocar. Entonces reaccioné e intenté sacarlo de la casa”, afirmó.

Siempre según su versión, la situación escaló rápidamente. “Discutimos, nos insultamos y le pegué una trompada. Se fue corriendo, pero volvió y me apuñaló en el brazo”, relató.

Escalante aseguró que, tras ese momento, perdió el control y tomó un arma de fuego. “Fue todo en segundos. Era mi vida o la de él. Sentí que vino a matarme”, dijo, al insistir en que actuó en defensa propia.

A lo largo del video, también manifestó su arrepentimiento por lo sucedido. “Toda mi vida me voy a arrepentir. Le pedí perdón a Dios y a la víctima”, expresó, aunque también señaló que su vida cambió por completo tras el hecho.

El joven indicó que intentó escapar después del episodio, pero finalmente decidió ponerse a disposición de la Justicia. “Me voy a entregar junto con mi abogado. Quiero hacerme responsable de mis actos”, afirmó.

Por último, desvinculó a su pareja de cualquier participación en el crimen, luego de versiones que circularon en redes sociales. “Ella no tiene nada que ver. Yo no soy un delincuente ni una mala persona”, concluyó.

La causa quedó en manos de la Justicia chaqueña, que investiga las circunstancias del homicidio y deberá determinar las responsabilidades en el caso.