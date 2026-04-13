Violento asalto en Quimilí: encapuchados irrumpieron en una casa, golpearon a un hombre y huyeron con dólares y pesos

El hecho ocurrió en el barrio Ezeiza durante la siesta de este lunes. La víctima fue agredida y los delincuentes escaparon con una importante suma de dinero. Un celular hallado en la escena podría ser clave para la investigación.

Hoy 20:27

Un grave episodio de inseguridad se registró durante la tarde de este lunes en la ciudad de Quimilí, donde un hombre de 43 años fue víctima de un violento asalto dentro de su vivienda, ubicada en el barrio Ezeiza.

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De acuerdo con la información recabada, el hecho tuvo lugar alrededor de las 15:45, cuando al menos cinco delincuentes encapuchados irrumpieron en el domicilio y, actuando con extrema violencia, redujeron al propietario. Bajo amenazas, los sujetos exigían la entrega de un arma de fuego tipo Bersa y dinero en efectivo.

Según el relato del damnificado, los asaltantes lograron apoderarse de unos 3.000 dólares y cerca de 2 millones de pesos, para luego darse a la fuga. Durante el ataque, el hombre fue golpeado, lo que agravó la situación.

En el marco de las primeras averiguaciones, un vecino aportó un dato relevante al señalar que observó un automóvil Volkswagen Gol gris estacionado frente al inmueble en momentos previos al ilícito, aunque no pudo precisar el rumbo que tomaron los sospechosos tras escapar.

Uno de los elementos más importantes surgidos en la escena fue el hallazgo de un teléfono celular dentro de la vivienda, que pertenecería a uno de los autores del hecho. Este dispositivo será sometido a peritajes y podría resultar clave para identificar a los integrantes de la banda.

La causa es investigada por el fiscal Dr. Martín Silva, quien dispuso la intervención de la División Robos y Hurtos, además de ordenar un operativo cerrojo y el cierre de rutas en la zona con el objetivo de dar con los responsables. No se descartan nuevas medidas en el avance de la investigación.