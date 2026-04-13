VIDEO: Lisandro Martínez volvió a jugar en Manchester United y lo echaron por tirarle del pelo a un rival

El defensor argentino, que sumó minutos por primera vez tras dos meses lesionado, se fue expulsado en la caída de los Diablos Rojos ante Leeds.

Hoy 22:27

El regreso de Lisandro Martínez no fue el esperado. Tras dos meses de ausencia por una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, el defensor volvió a la titularidad en la caída de Manchester United por 2-1 ante Leeds United, pero terminó siendo protagonista por su expulsión.

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El central argentino, que busca sumar minutos para meterse en la lista de Lionel Scaloni de cara al Mundial 2026, fue titular en Old Trafford por decisión de Michael Carrick. Sin embargo, su reaparición quedó marcada por una acción polémica en el segundo tiempo.

La jugada que terminó en roja

A los 56 minutos, el VAR llamó al árbitro Paul Tierney por un tirón de pelo de Martínez sobre Dominic Calvert-Lewin, acción que no había sido advertida en primera instancia. Tras revisar la jugada, el juez decidió expulsarlo directamente, dejando a su equipo con diez en un momento clave del partido.

La roja condicionó aún más a un Manchester United que ya estaba en desventaja y que no logró reponerse.

Un partido complicado desde el inicio

El encuentro había comenzado cuesta arriba para los Diablos Rojos. Noah Okafor abrió el marcador a los cinco minutos y luego amplió la ventaja antes de la media hora, aprovechando errores defensivos del local.

Sobre el final del primer tiempo, Martínez había tenido una intervención clave al salvar sobre la línea lo que era el tercer gol de Leeds, mostrando una de las pocas acciones positivas de su noche.

En el complemento, tras la expulsión, el United descontó por intermedio de Casemiro, pero no le alcanzó para evitar la derrota.

Cómo queda el United en la tabla

Con este resultado, Manchester United se mantiene en el tercer puesto de la Premier League con 55 puntos, igualando a Aston Villa, pero lejos del líder Arsenal (70) y de Manchester City (64).

La expulsión de Martínez deja interrogantes de cara a los próximos partidos, en un momento en el que el defensor necesita continuidad para recuperar ritmo y volver a su mejor nivel.