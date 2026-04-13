Cuenta regresiva para Ciro y Los Persas en Santiago: alertan por entradas falsas a días del show

La banda liderada por Andrés Ciro Martínez se presentará el sábado 18 de abril en el Nodo Tecnológico. La producción pidió evitar la reventa para no caer en estafas.

Hoy 22:52

Faltan solo cinco días para la llegada de Ciro y Los Persas a Santiago del Estero, en un recital que promete convocar a una multitud de fanáticos. El show se realizará el próximo sábado 18 de abril en el Nodo Tecnológico, uno de los escenarios más importantes de la provincia.

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En la previa del esperado evento, la organización emitió una advertencia clave: extremar los cuidados al momento de adquirir las entradas, debido a la circulación de tickets falsos o duplicados en canales no oficiales.

Según informaron desde la producción, las únicas entradas válidas se comercializan a través de la plataforma Ticketek y en el punto de venta físico autorizado Uquía, ubicado en Entre Ríos 125.

En este sentido, remarcaron la importancia de no comprar tickets mediante reventa, redes sociales o sitios no habilitados, ya que podrían tratarse de entradas inválidas. Además, aclararon que la organización no se responsabiliza por adquisiciones realizadas fuera de los canales oficiales.

El recital de Ciro y Los Persas genera gran expectativa en Santiago del Estero y se espera una importante convocatoria. Por eso, desde la producción insisten en que los fans tomen precauciones para evitar inconvenientes y puedan disfrutar del espectáculo sin problemas.