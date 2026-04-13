Rocío Morales habló de su desafío histórico al frente de Villa Paulina: “Lo tomé con mucha tranquilidad”

La primera entrenadora en dirigir un plantel masculino en el fútbol santiagueño pasó por "Mesa de Deportes" y expresó sus sensaciones.

Hoy 23:59

Rocío Morales, la primera mujer en hacerse cargo de un equipo masculino en el fútbol de Santiago del Estero, contó cómo vive este momento histórico al frente de Villa Paulina, en la Liga Cultural de Frías. Lo hizo durante una entrevista en el programa "Mesa de Deportes", que se emite los lunes por Canal 7 Satelital, donde dejó definiciones sobre su presente, el plantel y el impacto que generó su llegada.

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En sus primeras palabras, Morales valoró el momento que atraviesa y el arranque positivo del equipo. “Es un gusto ser la entrenadora de Villa Paulina y tener el plantel que tenemos”.

Sobre el buen inicio del equipo y este nuevo desafío en su carrera, la entrenadora dijo: “Había mucha ansiedad durante estos días, estas semanas que tuvimos de preparación, pero gracias a Dios pudimos afrontarlo de la mejor manera y conseguir los primeros tres puntos, que también es muy importante”.

Rocío Morales

Sobre cómo recibió la propuesta de ponerse al frente del plantel masculino, explicó: “Me había tomado de sorpresa en principio, después por el trabajo que venía haciendo y por la preparación que tengo, y que confío mucho en eso también. Lo he tomado de la mejor manera, con mucha tranquilidad, tratando de transmitirle eso a los chicos”.

Al contar cómo surgió esta oportunidad, tras una lesión que la alejó de las canchas, detalló: “Durante ese tiempo me encontraba trabajando con mi centro de entrenamiento, que se llama Bomber, que lo tengo en Frías. Los dirigentes hicieron un seguimiento y Miguel Toledo, el presidente, fue quien me hizo la propuesta de hacerme cargo de la preparación física del equipo”.

Y agregó: “Estuve trabajando con los chicos y después se hizo cargo el profe Pablo Palavecino de la conducción. Luego se apartó y fue ahí cuando me hicieron el ofrecimiento. En dos o tres días decidí, ya organizada, hacerme cargo del plantel, justamente con mucha seguridad y mucha tranquilidad”.

Rocío Morales

La recepción del club y del plantel

Consultada por el recibimiento que tuvo en el club y en el grupo, Morales destacó el respaldo con el que se encontró desde el primer día.

Ante la pregunta sobre sus primeros días de trabajo, afirmó: “Desde el club, la verdad que desde un primer momento con las puertas abiertas, con toda disposición, la mejor predisposición de parte de ellos, de parte mía también, la gente también”.

Además, remarcó el sentido de pertenencia del plantel: “Es un club que tiene un marcado sentido de pertenencia. Son chicos que vienen trabajando, que vienen desde divisiones inferiores, muchos compartiendo el mismo grupo. Entonces ha sido muy fácil realmente trabajar con ellos”.

Sobre la respuesta del grupo a sus indicaciones, señaló: “Siempre desde el respeto y aceptando la línea que les bajaba, desde un primer momento física y ahora completa: físico, técnico, táctico. Así que muy contenta y muy conforme también en ese sentido”.

Y completó: “Una ansiedad que se pudo manejar hasta el fin de semana y que dentro de la cancha después se reflejó en el resultado. Seguramente tenemos que seguir trabajando, pero lo importante era sacar adelante esa primera fecha”.

Rocío Morales

Su idea de juego y el perfil como entrenadora

Sobre cómo le gusta que juegue su equipo, Morales dejó en claro cuál es su identidad futbolística.

“Me gusta un fútbol agresivo. Soy centrodelantera, entonces uno hace mucho hincapié en eso, en tratar de reflejar una idea. Mi idea es esa, pero por el momento nosotros tenemos como prioridad justamente mantener un orden defensivo, trabajar en transiciones rápidas, puntos claves como para que el equipo esté ordenado”.

También explicó qué busca en esta etapa inicial: “Que por ahí no suframos tanto y que en la marcha, y con el trabajo que estamos haciendo durante la semana, lo podamos plasmar después en la cancha. Después sale o no, pero lo importante es que ellos lo acepten y estamos trabajando mucho para lograr eso”.

Ante la consulta sobre cómo es ella como entrenadora en comparación con su etapa de futbolista, respondió: “Creo que mucho más tranquila, mucho más serena de cómo es mi faceta como jugadora. Uno por ahí trata de equilibrar eso porque soy jugadora y ahora soy entrenadora”.

Y profundizó: “Tengo mucha información de lo que ellos sienten adentro y tengo que tratar de transmitir lo que nosotros queremos desde afuera. Entonces soy muy diferente, trato de mantenerme serena, tranquila, para que de esa manera también pueda haber una relación fluida entre jugadores y cuerpo técnico”.

Los entrenadores que la marcaron

Cuando le preguntaron con qué entrenador se identifica, Rocío Morales no dudó. “Marcelo Gallardo, justamente por ese fútbol bien agresivo”.

Además, recordó a quienes la marcaron en su carrera: “En Central Córdoba estuve jugando muchos años, tuve gran parte de mi carrera gracias a ellos también. El profe Walter Mendoza, la profesora Indiana Fernández también en Banfield, el profesor Manuel Iacuchevich en Independiente. Así que tengo de cada uno de ellos parte de lo que soy, dentro de la cancha y fuera también”.

La reacción en un ambiente históricamente machista

Sobre la recepción de los futbolistas, en un contexto donde el fútbol masculino sigue siendo muy cerrado para las mujeres en cargos de conducción, Morales fue contundente.

“No, la verdad con los chicos no tengo nada que decir de ellos. Desde un primer momento, como les decía, muy respetuosos, muy predispuestos”.

También marcó un cambio en la actitud del plantel: “Ahora los veo mucho más serios también. Por ahí estaban un poquito relajados hasta que, bueno, creo que ellos aceptaron esa línea que les bajaba, una manera de trabajar, y eso se está viendo mucho en el día a día con ellos”.

Y cerró ese punto con una definición clara: “Estoy muy conforme con el plantel que tenemos, que son todos chicos del club. Habrá uno o dos refuerzos, pero muy orgullosa del club y de los chicos que hoy forman parte del plantel”.

El impacto mediático de hacer historia

Consultada sobre el ruido mediático que generó por convertirse en la primera entrenadora de un equipo masculino en el fútbol santiagueño, Morales dijo que intenta vivirlo con naturalidad.

“Lo hablaba con mis amigas, por ahí con mi familia, que siempre me acompaña desde muy chica en esto del fútbol. Y creo que hay cierta inconsciencia, porque trato de todo lo que me pasa en cuanto al fútbol de tomarlo con la misma tranquilidad con la que jugaba”.

En ese sentido, agregó: “Trato de dejar todo eso de lado, que es lo que le pido a los chicos también, y centrarme más en lo que hago, en todo el trabajo que tenemos que hacer. Cuanta más tranquilidad, cuanto más serena uno esté, creo que mejor se maneja toda esa presión y todo ese ruido externo”.

Su mirada sobre el fútbol santiagueño y el fútbol femenino

La entrenadora de Villa Paulina analizó la actualidad del fútbol local y destacó su crecimiento.

“Yo creo que el fútbol santiagueño en los últimos años creció muchísimo. Hay planteles muy competitivos, hay competencias en las que se llegan a instancias que uno quizá 10, 15 años antes no lo hubiese imaginado”.

Además, extendió ese análisis al plano nacional: “El fútbol local y el fútbol argentino creo que es un fútbol en el que cualquier deportista quisiera estar. Uno escucha que jugadores internacionales, extranjeros, vienen a Boca, a River, a cumplir sueños prácticamente. Entonces eso habla del poderío del fútbol argentino”.

También subrayó el avance del fútbol femenino: “El fútbol femenino está creciendo a pasos agigantados y se nota en la concurrencia, en los torneos simples, en los torneos más grandes, en los torneos nacionales”.

Y dejó un pedido concreto: “Es cuestión de seguir trabajando, de que se apueste más también, de que se apueste de verdad. Porque realmente hay muchas jugadoras con muchas condiciones y creo que se merecen poder vivir de eso también”.

Cómo maneja el rol del suplente

Sobre una de las tareas más delicadas del rol de entrenadora, como decidir quién juega y quién queda afuera, Morales también dio su postura.

“Creo que siendo sinceros con ellos, dándoles los motivos por los cuales en el momento no se los tiene en cuenta y dándoles las herramientas para que ellos también trabajen en eso y de esa manera puedan entrar en esa competencia interna sana que necesitamos para tomar decisiones de igual manera”.

Y concluyó: “Lo estoy trabajando bastante bien en eso, creo. No tengo por ahora ninguna queja”.

Los mensajes que recibió y el agradecimiento final

En el cierre, Morales reveló que en los últimos días recibió mensajes y llamados de todo tipo por este paso histórico.

“Muchos medios, programas de radio, jugadoras, jugadores, técnicos de otros equipos, invitaciones de clubes de Buenos Aires para ir con Villa Paulina también”.

Sin embargo, aclaró que hoy la prioridad está en el día a día: “Por el momento, nada, estando tranquilos, concentrándonos en lo que tenemos que hacer. Y de ahí en más creo que vendrán cosas muy buenas para nosotros”.

Finalmente, dejó un mensaje de agradecimiento: “Es muy importante el trabajo que hacen para que todo esto siga creciendo, para que la mujer esté cada vez más adentro del deporte y tomando decisiones importantes con responsabilidades grandes”.

Y cerró: “Agradecer a mi familia, al club, a Villa Paulina, a la Liga Cultural de Frías, a los chicos que nos están mirando también les mando un saludo grande, y a los chicos y a las chicas del centro de entrenamiento Bomber que está funcionando también en Villa”.