Liberaron al jugador de Gimnasia de Jujuy que aseguró tener una bomba en un avión: “Estoy arrepentido"

Luego de la audiencia concretada este lunes, se imputó al futbolista con cargos por intimidación pública.

Hoy 23:55

El volante de Gimnasia de Jujuy fue excarcelado luego de la audiencia judicial, aunque quedó acusado por intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte. También pidió disculpas y aseguró estar arrepentido.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Emiliano Endrizzi, volante de Gimnasia de Jujuy, fue liberado en las últimas horas luego de haber quedado detenido por la “broma” en la que aseguró que “tenía una bomba” en el avión que debía despegar desde Jujuy rumbo a Buenos Aires.

Tras la audiencia realizada este lunes, la Justicia lo imputó por intimidación pública, en concurso ideal con atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación. Si bien recuperó la libertad, seguirá vinculado a la causa.

Como parte de las medidas impuestas, Endrizzi deberá presentarse cada siete días ante la Policía Federal de Jujuy, informar cualquier cambio de domicilio y no podrá salir del país sin autorización judicial.

El episodio ocurrió el sábado por la tarde, cuando el mediocampista del Lobo jujeño realizó un “comentario desafortunado”, según su abogado, al afirmar que había una bomba en el avión que debía partir a las 13:25 desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán con destino a Buenos Aires.

La situación activó de inmediato el protocolo de seguridad aeroportuario y provocó demoras y cancelaciones. A raíz de esto, la aerolínea a cargo del vuelo analiza, junto con las autoridades de Jujuy, impulsar las acciones que correspondan contra los responsables del hecho.

Qué dijo Emiliano Endrizzi tras ser liberado

Luego de recuperar la libertad, Emiliano Endrizzi habló públicamente y expresó su arrepentimiento por lo ocurrido.

“Estoy arrepentido”, afirmó el futbolista, quien además aclaró: “No fue mi intención provocar disturbios, ni miedo a nadie”.

En el mismo mensaje, también pidió disculpas a la aerolínea, al club, a la Policía Aeroportuaria y a los pasajeros afectados por la situación generada en el aeropuerto.

Por último, el jugador aseguró que se encuentra a disposición de la Justicia y ratificó su postura a través de un video difundido en redes sociales.

Cabe recordar que, pese al escándalo, Gimnasia de Jujuy disputó finalmente su partido del domingo ante Agropecuario en Carlos Casares, donde se impuso por 2-1.