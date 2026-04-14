El Taekwon-Do ITF Oficial comienza su calendario competitivo con un torneo a nivel nacional

La primera fecha del campeonato anual se disputará este sábado en el estadio de Quimsa, con la participación de competidores de distintas provincias y categorías.

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El Taekwon-Do ITF Oficial pondrá en marcha su calendario competitivo 2026 este sábado 18 de abril, con la disputa de la primera fecha del Campeonato Anual, que se desarrollará desde las 8 de la mañana en el estadio de la Asociación Atlética Quimsa, en la ciudad Capital.

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El evento es organizado por la Asociación Santiagueña de Taekwon-Do Oro Kwan y contará con la fiscalización de la Federación Argentina de Asociaciones de Taekwon-Do. Se espera una amplia convocatoria con la presencia de competidores de todas las categorías, tanto Gups (cinturones de color) como Danes (cinturones negros), en divisiones que abarcan infantiles, cadetes, juveniles, adultos y adultos mayores, en ramas femenina y masculina.

Según se informó, ya confirmaron su participación delegaciones provenientes de Buenos Aires, Santa Fe (Sunchales), Mendoza y Tucumán, además de representantes de distintos puntos de Santiago del Estero, como Quimilí, Otumpa, Bandera, Fernández, Clodomira, Frías, La Banda, Termas de Río Hondo y Capital, entre otros.

Desde la organización destacaron que esta competencia será clave como instancia preparatoria para importantes compromisos del calendario nacional e internacional, entre ellos la Copa River en junio, el Campeonato Argentino en Mendoza en septiembre, y torneos internacionales como el certamen de Ciudad del Este en julio, la Copa del Mundo en Kazajistán en agosto y los Juegos Panamericanos en octubre en Barranquilla, Colombia.

Por el nivel de los participantes y la proyección de los atletas, se anticipa una jornada de alto nivel técnico y competitivo.

Cabe señalar que el evento fue declarado de interés provincial, deportivo y social por el Poder Legislativo de Santiago del Estero, lo que resalta su importancia dentro del ámbito deportivo local.