El Festival del Choclo y Folclore fue un éxito en Jujuy

El Festival del Choclo y el Folclore en la Quebrada de Jujuy destaca la rica tradición musical y gastronómica de la región.

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A pesar de la fría noche del sábado en Maimará, el 49° Festival del Choclo y del Folclore logró congregar a una gran cantidad de público, quienes aplaudieron y bailaron con figuras destacadas del folclore nacional mientras degustaban exquisitas elaboraciones gastronómicas típicas de la región.

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El festival, que se lleva a cabo anualmente, ha demostrado su capacidad de atraer a familias y amantes de la música, ofreciendo un ambiente festivo que revaloriza las costumbres locales y refuerza la importancia de la propuesta folclórica y gastronómica.

Durante la jornada de ayer, que comenzó desde el mediodía, el evento se enfocó en ofrecer un domingo agradable de almuerzo y celebración musical, permitiendo a los asistentes disfrutar de momentos memorables en un ambiente familiar.

La intendente Susana Prieto, en un esfuerzo por ampliar las oportunidades para que el público y los vecinos puedan disfrutar del festival, inauguró un museo del festival y un patio de comidas al lado del tinglado municipal donde se llevó a cabo el espectáculo.

Este esfuerzo por preservar y difundir la historia del evento es fundamental para fortalecer la identidad cultural de la región, facilitando una conexión más profunda entre los asistentes y las tradiciones locales.

Los asistentes no solo pudieron disfrutar de la música, sino también de una variada oferta de gastronomía regional, lo que contribuyó a un ambiente festivo y acogedor que caracterizó esta edición del festival.

El Festival del Choclo y del Folclore se ha consolidado como un evento clave en el calendario cultural de Jujuy, reafirmando la importancia de las tradiciones argentinas en la vida comunitaria.