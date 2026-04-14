Israel y Líbano se reúnen en Washington para conversar sobre el fin de la guerra y el desarme de Hezbollah

El encuentro, impulsado por el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, reúne este martes a representantes de ambos países en un intento por encauzar un diálogo diplomático.

Hoy 06:08

Representantes de Israel y Líbano se reúnen este martes en Washington en conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Beirut, en un contexto de expectativas bajas y profundas diferencias entre las partes.

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El encuentro, impulsado por el secretario de Estado Marco Rubio, incluye a los embajadores de Israel y Líbano en Washington y al embajador estadounidense en Beirut. Un funcionario del Departamento de Estado citado por AFP afirmó que “esta conversación abordará el diálogo en curso sobre cómo garantizar la seguridad a largo plazo de la frontera norte de Israel y apoyar la determinación del gobierno del Líbano de recuperar la plena soberanía sobre su territorio”.

El conflicto se intensificó desde el 2 de marzo, cuando Hezbollah atacó a Israel y arrastró a Líbano a la guerra regional con Irán. Desde entonces, los ataques israelíes, incluido un bombardeo de gran escala sobre Beirut el 8 de abril, dejaron más de 2.000 muertos y más de un millón de desplazados, mientras fuerzas terrestres israelíes avanzaron en el sur del país.

En la antesala del encuentro, el líder del grupo terrorista Hezbollah, Naim Qassem, rechazó la iniciativa diplomática y pidió cancelar las conversaciones incluso antes de su inicio. Calificó el proceso como “inútil”, en línea con la postura del grupo respaldado por Irán, que mantiene enfrentamientos con Israel.

Las posiciones de ambas partes reflejan diferencias marcadas. La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, declaró que “este diálogo entre Israel y Líbano... tiene como objetivo desarmar a la organización terrorista Hezbollah, expulsarlos del Líbano y establecer relaciones pacíficas entre nuestros dos países”. Además, subrayó que “no discutiremos un alto el fuego con Hezbollah, que continúa llevando a cabo ataques indiscriminados contra Israel y nuestros civiles”.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reafirmó esa línea el sábado al señalar que “queremos el desmantelamiento de las armas de Hezbollah, y queremos un acuerdo de paz real que dure generaciones”. Del lado libanés, el presidente Joseph Aoun expresó una expectativa distinta y sostuvo que espera que las conversaciones en Washington produzcan “un acuerdo sobre un alto el fuego en Líbano, con el objetivo de iniciar negociaciones directas entre Líbano e Israel”.

En paralelo, la administración del presidente Donald Trump sostiene una posición que busca equilibrar demandas contrapuestas. Washington insiste en el desarme de Hezbollah, el respeto a la integridad territorial y soberanía de Líbano, y la defensa de los derechos de Israel. Estas metas resultan difíciles de conciliar en el contexto actual.

Fuentes cercanas a la situación, también citadas por AFP, consideran improbable un avance significativo en el corto plazo. Un ex funcionario de defensa israelí señaló que “haría falta mucha imaginación y optimismo para pensar” que los problemas entre Israel y Líbano pueden resolverse en esta reunión y agregó que “las expectativas son bajas”. También advirtió que “será muy difícil alcanzar cualquier acuerdo, e Israel creará una zona de amortiguamiento en el norte muy similar a lo que tenemos en Gaza”.

La opinión pública israelí también respalda la continuidad de la ofensiva. Según una encuesta del Instituto de Democracia de Israel publicada el lunes, el 80% de los israelíes judíos considera que el país debe continuar los combates en Líbano contra Hezbollah, independientemente de la evolución del conflicto con Irán, incluso si eso genera fricciones con la administración estadounidense.

Hezbollah justificó su entrada en la guerra el 2 de marzo como una respuesta a la muerte del líder supremo iraní Ali Khamenei, fallecido el 28 de febrero en el inicio de la ofensiva israelí-estadounidense. Israel respondió con bombardeos a gran escala en territorio libanés y con una ofensiva terrestre en el sur, lo que profundizó el conflicto y complicó los esfuerzos diplomáticos.