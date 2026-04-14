Lola Tomaszeuski fue eliminada de “Gran Hermano 2026” y Manuel Ibero rompió en llanto

La participante quedó fuera del reality tras perder el versus con Brian Sarmiento, en una gala cargada de tensión y emociones.

Hoy 10:30

Lola Tomaszeuski se convirtió en la nueva eliminada de “Gran Hermano Generación Dorada”, al caer en el versus frente a Brian Sarmiento durante la gala del lunes 13 de abril. La joven recibió el 52,2% de los votos negativos del público, lo que determinó su salida de la casa.

En la misma placa, La Maciel fue la primera en ser salvada por la audiencia y protagonizó un momento llamativo al enviarle un mensaje a su pareja, mientras que Jessica obtuvo el 26,9% de los votos, quedando también fuera del mano a mano final.

Antes de la definición, tanto Lola como Brian pasaron por el confesionario, donde defendieron su continuidad en el juego. Luego, los participantes de la casa se manifestaron a favor de uno u otro, en una instancia que sumó tensión a la gala.

Pasadas las 23, el conductor Santiago del Moro anunció el resultado final tras abrir el sobre entregado por la escribana, confirmando la eliminación de Lola. La noticia generó un fuerte impacto dentro de la casa.

Uno de los momentos más emotivos fue la reacción de Manuel Ibero, quien no pudo contener las lágrimas tras la salida de su compañera más cercana. El participante fue contenido por Nazareno Pompei, mientras el resto de la casa intentaba asimilar lo ocurrido.

En contraste, Brian Sarmiento celebró su continuidad con euforia, entre gritos y saltos, tras superar un nuevo versus.

Antes de abandonar la casa, Lola se despidió con un mensaje para sus compañeros: “Sigan dándolo todo, fue un gusto conocerlos a todos y obvio que voy a dar todo para volver”, dejando abierta la posibilidad de un regreso en el juego.