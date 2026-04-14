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Denuncian abuso sexual en un hospital de Neuquén: la víctima no podía hablar

La mujer, de 54 años, realizó la denuncia por escrito debido a que no podía hablar tras una traqueotomía. La Justicia inició una investigación.

Hoy 10:55
Neuquén

Un enfermero de una clínica privada de la provincia de Neuquén fue denunciado por el presunto abuso sexual de una paciente que se encontraba internada e imposibilitada de hablar tras ser sometida a una traqueotomía.

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La víctima, una mujer de 54 años, no pudo denunciar el ataque en voz alta y decidió escribir que la persona que debía cuidarla la violó. El mensaje manuscrito llegó a su familia y, después, a la Justicia.

Fuentes cercanas al caso detallaron al diario La Mañana de Neuquén que la denunciante se encontraba bajo observación en terapia intermedia cuando, días atrás, pidió mediante señas papel y lápiz y escribió que había sido abusada en tres ocasiones por uno de los enfermeros que la asistía.

La denuncia fue presentada por un familiar de la víctima ante la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres, a cargo de la fiscal Carolina Mauri.

Ante la gravedad de la acusación, la fiscal Mauri ordenó una serie de medidas urgentes para intentar esclarecer lo ocurrido.

En primer lugar, se entrevistó a la víctima mediante un procedimiento adaptado a sus limitaciones físicas. También dispuso tomar testimonios del personal del centro médico, analizar la historia clínica de la paciente y revisar las cámaras de seguridad del establecimiento.

En paralelo, intervino el Cuerpo Médico Forense, que evaluó a la mujer en busca de posibles signos físicos que respalden su relato.

Mientras tanto, el enfermero acusado ya fue identificado y notificado formalmente de la investigación en su contra.

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