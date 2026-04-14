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“Gran Hermano 2026” da un giro histórico: así será el intercambio con “La Casa de los Famosos”

El reality anunció un cruce internacional que ya genera expectativa: un participante extranjero ingresará a la casa mientras una jugadora viajará al exterior por algunos días.

Hoy 10:24

En un nuevo giro dentro de la dinámica del reality, Gran Hermano Generación Dorada anunció un intercambio internacional con “La casa de los famosos” de México, una jugada que promete revolucionar ambas casas.

El elegido para ingresar al programa que conduce Santiago del Moro es Fabio Agostini, quien llegará en reemplazo temporal de Solange Abraham, que viajará al exterior para sumarse al reality internacional.

Quién es Fabio Agostini, el participante extranjero

Agostini es modelo y figura mediática, y celebró su llegada con entusiasmo: “¡De vuelta a Argentina!”, expresó al conocer la noticia. El concursante mantiene vínculos con el país, ya que su padre es mendocino, aunque se define como “español de corazón”, dado que nació y se crió en España.

Antes de ingresar a la casa, se describió como “coqueto, sociable y sensible”, especialmente con las mujeres, y confirmó que está soltero, lo que generó reacciones entre las participantes.

En paralelo, se confirmó que Solange Abraham viajará a la casa ubicada en Miami, donde representará al reality argentino. La jugadora, que actualmente se encuentra en placa, saldrá momentáneamente de la nominación, aunque al regresar quedará automáticamente en esa instancia.

“El intercambio será de aproximadamente seis o siete días. Ese mismo día que vos llegues allá, va a entrar alguien acá”, explicó Del Moro, quien destacó el alcance internacional del formato.

Si bien en un principio se especuló con la participación de otras figuras, finalmente la producción optó por Agostini, cuya personalidad “picante” anticipa un impacto inmediato en la convivencia dentro de la casa más famosa del país.

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