En medio de una profunda crisis institucional, San Lorenzo elige nuevas autoridades

Cinco candidatos competirán este sábado para completar los últimos 18 meses del mandato que dejó Marcelo Moretti tras su destitución.

Hoy 06:12

San Lorenzo tendrá este sábado una jornada clave en medio de una profunda crisis deportiva, económica e institucional. Los socios del club elegirán a las nuevas autoridades que deberán conducir la institución durante los próximos 18 meses, el período que restaba del mandato del expresidente Marcelo Moretti.

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La elección anticipada llega en un contexto delicado para el “Ciclón”, marcado por deudas, conflictos internos y un panorama deportivo que sigue generando preocupación entre los hinchas. En total, serán cinco los candidatos que buscarán quedarse con la presidencia.

Uno de ellos es Sergio Costantino, de San Lorenzo en Marcha, actual presidente provisional elegido por la Junta Electoral tras la salida de Moretti. Su gestión aseguró haber afrontado algunas deudas y también quedó vinculada al presunto avance por los 8.345 metros cuadrados que poseía Carrefour en Avenida La Plata al 1700.

Sin embargo, la situación deportiva continúa siendo uno de los principales cuestionamientos de los socios. Además, la reciente polémica con el fondo suizo AIS Investment Fund SCA puso nuevamente su candidatura bajo la lupa.

Costantino llegó al cargo luego de la destitución de Marcelo Moretti, quien es investigado por presuntamente haber aceptado coimas a nombre del club y falsificado documentación de esos ingresos. En las elecciones de 2023, el actual mandatario provisional había terminado tercero.

Otro de los postulantes es Marcelo Culotta, de Primero San Lorenzo, dirigente con trayectoria política dentro del club. Participó activamente en la lucha por la vuelta a Boedo y ocupó distintos espacios opositores durante varios años. En 2023 terminó segundo y luego integró la Comisión Directiva, hasta su renuncia en medio de la crisis institucional.

También competirá Manuel Agote, de Movete Boedo Movete, el único candidato que nunca ocupó cargos dirigenciales. De todos modos, tuvo participación en temas institucionales vinculados a la vuelta a Boedo y a reformas para impedir una posible privatización del club. Además, impulsó denuncias judiciales contra dirigentes de gestiones anteriores.

La lista de candidatos se completa con Nicolás Papasso, representante de Nueva Generación, empresario que tuvo una breve participación política en San Lorenzo durante las elecciones suspendidas de 2022, cuando integró una lista como candidato a vocal.

Por último, aparece César Francis, de Volver a San Lorenzo, abogado y dirigente opositor desde hace años. Integró la Comisión Directiva entre 2013 y 2023 y participó en causas vinculadas al salvataje de otros clubes del fútbol argentino. En 2023 consiguió su mejor resultado electoral dentro de la institución.

Con este escenario, los socios de San Lorenzo deberán definir quién asumirá la conducción de un club atravesado por urgencias económicas, internas políticas y la necesidad de recuperar estabilidad deportiva e institucional.