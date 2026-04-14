Caputo aseguró que la inflación se desacelerará desde abril y anticipó “los mejores 18 o 20 meses de la Argentina”

El ministro de Economía sostuvo que el proceso de desinflación se profundizará en los próximos meses y afirmó que la suba de precios “va a tener certificado de defunción”.

Hoy 10:34

En la previa de la difusión del dato de inflación de marzo, el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que la suba de precios comenzará a desacelerarse desde abril y proyectó un escenario económico optimista para el país.

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Durante su exposición en un evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, el funcionario afirmó: “A partir de abril vamos a ver una desaceleración importante de la inflación”, y agregó que el proceso estará acompañado por un mayor crecimiento económico.

Caputo fue contundente al referirse a las perspectivas inflacionarias: “La inflación va a tener certificado de defunción. El cuándo va a depender de cuánto se recupere la demanda de dinero, que está vinculada a la confianza y a la baja de tasas de interés”.

Expectativas y pronóstico optimista

En ese contexto, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que el país ingresó en un “proceso virtuoso” y anticipó: “Los próximos 18 o 20 meses van a ser probablemente los mejores que la Argentina haya visto en las últimas décadas”.

El ministro explicó que la desaceleración inflacionaria dependerá en gran medida de la recuperación de la demanda de dinero, luego de un período marcado por la incertidumbre y la dolarización previa a las elecciones.

El impacto de la dolarización y el consumo

Caputo señaló que el proceso de desinflación que se venía registrando el año pasado se vio interrumpido por una “dolarización masiva”, que implicó que cerca del 50% del M2 se trasladara a moneda extranjera, afectando la dinámica monetaria.

“La inflación es un fenómeno monetario, consecuencia de un exceso de oferta o de una caída en la demanda de dinero”, explicó el funcionario al fundamentar su análisis.

En cuanto al consumo, indicó que la situación es heterogénea y que depende de las decisiones individuales frente al contexto económico, aunque remarcó que el Gobierno apunta a generar “los incentivos correctos” para lograr mejores resultados.

Cambio de modelo económico

Finalmente, Caputo defendió el rumbo económico del Gobierno al señalar que se dejó atrás un esquema de déficit fiscal financiado con emisión y suba de impuestos.

“Ahora estamos en un proceso inverso: sin déficit, con baja de impuestos y mayor apertura al mundo para fomentar la competencia”, sostuvo.

Y cerró con una definición: “Cambió la música, hay que cambiar el paso. Algunos no lo quieren cambiar”.