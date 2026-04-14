Blush draping, la técnica de maquillaje que levanta el rostro sin cirugía

El blush draping se establece como la técnica de maquillaje más popular en 2026, ofreciendo un efecto lifting sin cirugía mediante el uso estratégico de rubor.

Hoy 06:15

En 2026, el blush draping se ha consolidado como una de las técnicas de maquillaje más demandadas, destacándose en un contexto donde la naturalidad y el acabado fresco son prioritarios.

Aunque no es un método completamente nuevo, ha resurgido con fuerza, impulsado por maquilladores y celebridades que favorecen resultados luminosos y naturales.

La esencia del blush draping radica en la aplicación estratégica del rubor para esculpir el rostro, elevando visualmente los pómulos y afinando las características faciales.

A diferencia del contouring tradicional, que utiliza tonos oscuros, esta técnica emplea colores rosados y duraznos, aplicados en un efecto diagonal que estiliza y rejuvenece.

Una de las grandes ventajas del blush draping es su versatilidad; se adapta a diferentes tipos de rostro y permite variar la intensidad del maquillaje según la ocasión.

En un look diario, se recomienda un rubor suave, mientras que para eventos más formales se pueden superponer capas o mezclar tonos para un efecto más impactante.

Este enfoque simplifica las rutinas de belleza, eliminando la necesidad de pasos complejos y manteniendo un resultado visual destacado, alineándose así con la tendencia del effortless beauty que predomina en la actualidad.