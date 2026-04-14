Comienza el segundo juicio por la muerte de Maradona tras el escándalo de la exjueza Makintach

El juicio vuelve a foja cero luego del escándalo judicial que anuló el proceso anterior. Las audiencias se realizarán desde las 10 de la mañana y declararán nuevamente familiares, médicos y testigos clave.

Hoy 08:12

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona comienza este martes en los Tribunales de San Isidro, luego de la nulidad del proceso anterior tras el escándalo que involucró a la exjueza Julieta Makintach. El debate se desarrollará dos veces por semana, los martes y jueves, entre las 10 y las 17 horas.

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En la audiencia de apertura estarán presentes los siete imputados: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Ricardo Omar Almirón, Mariano Perroni, Pedro Di Spagna y Nancy Edith Forlini. La primera jornada será la única que se transmitirá en vivo a través del canal de YouTube de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires.

La causa investiga el presunto homicidio simple con dolo eventual del exfutbolista, ocurrido el 25 de noviembre de 2020 en su casa del country San Andrés, en Tigre. El proceso vuelve a comenzar desde cero y deberá volver a analizar pruebas, testimonios y responsabilidades en torno a la atención médica que recibió el ídolo en sus últimos días.

El primer juicio, realizado en 2025, fue anulado tras comprobarse la participación de Makintach en el documental Justicia Divina, que incluyó grabaciones dentro del tribunal sin autorización. El hecho generó un fuerte cuestionamiento sobre la imparcialidad del proceso y derivó en su nulidad absoluta.

Durante ese debate, más de 40 testigos habían declarado, se exhibieron audios y pruebas sensibles, e incluso se produjeron momentos de alta tensión en la sala. Sin embargo, todo ese material deberá ser nuevamente presentado y evaluado en este nuevo juicio.

Entre los testigos que volverán a declarar se encuentran Dalma, Gianinna y Jana Maradona, Verónica Ojeda, las hermanas del exjugador, el abogado Víctor Stinfale, los médicos que participaron de la autopsia y personas del entorno que acompañaron a Maradona en sus últimos días.

El nuevo proceso estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°7, integrado por los jueces Alberto Ortolani y Pablo Rolón, quienes tendrán la tarea de llevar adelante el juicio a más de cinco años del fallecimiento del ídolo argentino.