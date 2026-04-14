Estudiantes de Estación Simbolar recibieron las tablets del programa Metas Digitales

Los dispositivos fueron entregados a alumnos de sexto año de la Escuela Técnica N° 13 en el marco de una iniciativa provincial que busca reducir la brecha digital y fortalecer el acceso a la tecnología en el ámbito educativo.

Hoy 10:00

Un total de 18 alumnos que cursan el sexto año de la Escuela Técnica N° 13 “Prof. Julio Olivera” de Estación Simbolar recibieron este lunes las tablets otorgadas por el Gobierno de la provincia a través del programa Metas Digitales, como parte del ambicioso desafío de llevar herramientas tecnológicas a todos los estudiantes de la provincia, rompiendo asimetrías y garantizando la igualdad de oportunidades.

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Para esto, la gestión del gobernador Elías Suárez cuenta en esta importante comunidad del departamento Banda con el acompañamiento del comisionado municipal Omar Alderete, quien participó de la ceremonia de entrega de las tablets, junto con padres y docentes con quienes pudo compartir este momento.

El acto se realizó en la sede del Comisión Municipal de Estación Simbolar, donde Alderete dio la bienvenida al rector del establecimiento, Prof. Orlando Paz, a los docentes, padres y a todos los alumnos de esta institución.

En este marco, el comisionado destacó la importancia de este programa que se lleva adelante a través del Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología, con el objetivo de lograr la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes y garantizar su derecho a la información para ampliar sus conocimientos.